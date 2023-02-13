Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, харків’янин перебував на посаді “заместителя мера” на той час окупованого міста Балаклії. Тоді він публічно зрізав табличку з іменем голови Ізюмської РДА. Згодом, наприкінці липня 2022 року чоловік вже став “головою” так званої “Борівської військово-цивільної адміністрації”.
Харків’янин став відомим ще у 2010 році завдяки своїй участі у відомому українському телешоу талантів. Там він бив себе сокирою у живіт, засовував у ніс цвяхи і ковтав факел, що горів, – зауважили у пресслужбі.
У прокуратурі також зауважили, що підозрюваний мав антиукраїнську позицію ще з 2014 року: був керівником організації “Союз народного единства” та одним з авторів сепаратистського проєкту “Дорожная карта Новороссии”. І згодом виїхав до РФ.
Під час ж тимчасової окупації він проводив так звані “службові наради” із керівниками комунальних підприємств та державних установ смт Борова. Перебуваючи на “посаді”, він організовував подання запитів до РФ, в яких зазначав потреби цих підприємств та установ, з проханням, аби російська влада допомогла їх вирішити.
Проте вже напередодні деокупації колаборант втік із смт Борова разом із російськими солдатами.
Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук. Досудове розслідування та оперативний супровід провадить Управління СБУ в Харківській області.
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