Про це повідомляє Міністерство оборони України у Facebook.

Зазначається, що під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський.

Наразі на місці працюють правоохоронці та експерти, які встановлюють точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби – госпіталізують.

Поки що фахівці не надали остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету – на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська українські сили ППО.