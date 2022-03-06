Про це повідомляє Міністерство оборони України у Facebook.
Зазначається, що під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський.
Наразі на місці працюють правоохоронці та експерти, які встановлюють точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби – госпіталізують.
Поки що фахівці не надали остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету – на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська українські сили ППО.
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