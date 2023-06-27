Генерал Патрік Сандерс попередив, що навіть коли Україна виграє війну, загроза з боку Російської Федерації збережеться.

Джерело: Sky News

Про це він заявив на щорічній конференції Rusi Land Warfare Conference.

Як повідомляється, Сандерс закликав східний фланг НАТО “ніколи не списувати з рахунків” Росію, зауваживши, що, попри те, що Москва зазнала певних невдач під час вторгнення, її “наміри були розкриті світу”.

“Незалежно від того, чим закінчиться ця війна – а вона повинна закінчитися перемогою України – я вважаю, що російська загроза залишиться”, – наголосив він.

Водночас глава Генштабу додав, що НАТО дало достатньо часу Україні, щоб навчитися і забезпечити готовність стримувати Росію.

“Ми повинні зробити більше. Ми в боргу перед Україною”, – резюмував Сандерс.