Джерело: Sky News
Про це він заявив на щорічній конференції Rusi Land Warfare Conference.
Як повідомляється, Сандерс закликав східний фланг НАТО “ніколи не списувати з рахунків” Росію, зауваживши, що, попри те, що Москва зазнала певних невдач під час вторгнення, її “наміри були розкриті світу”.
“Незалежно від того, чим закінчиться ця війна – а вона повинна закінчитися перемогою України – я вважаю, що російська загроза залишиться”, – наголосив він.
Водночас глава Генштабу додав, що НАТО дало достатньо часу Україні, щоб навчитися і забезпечити готовність стримувати Росію.
“Ми повинні зробити більше. Ми в боргу перед Україною”, – резюмував Сандерс.
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