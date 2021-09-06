Загибель мера Кривого Рогу: аудит бюджету міста показав зловживання, слідчі попередньо кажуть про самогубство

Слідство у справі загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова попередньо каже про можливе самогубство. Однак всього розглядають три версії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

“Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, – це завжди шлях до політизації, як би не хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де буде відбуватися зміна еліт у зв’язку з цим”, – зазначив Монастирський.

За словами очільника МВС, найближчим часом поліція надасть громадськості інформацію щодо причин смерті Павлова. Він запевнив, що жодного тиску на слідство не відбувається.

“Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні фактори, які вже встановлені: проводилася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання”, – розповів Монастирський.

Міністр пояснив, що йдеться про один із тих моментів, коли відповідальність несе людина, яка підписувала фінансові документи. У цьому випадку – міський голова.