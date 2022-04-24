23 квітня збройні сили РФ здійснили обстріл по Одесі з акваторії Каспійського моря. Українським воїнам вдалося збити 2 крилаті ракети, проте внаслідок нападу загинули 8 людей, ще близько двох десятків – поранено.

Про це повідомляють #Букви.

Серед загиблих були молода мама Валерія Глодан, її тримісячна дочка Кіра та мати.

Валерія Глодан – уродженка Херсона, переїхала до Одеси, де отримала вищу освіту в національному університеті імені Мечникова на факультеті журналістики.

В Одесі вона вийшла заміж за свого майбутнього чоловіка – Юрія Глодана. Сам він із Запоріжжя, працює пекарем в Одесі.

Так починалася їх історія шлюбу:

“Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!” – так відреагував уже вдівець Юрій на загибель своєї дружини та доньки. Свій допис він супроводив фотографіями з маленькою Кірою та щасливою Валерією.

Один з останніх дописів був про те, як убита росіянами Валерія святкувала місяць своєї дочки Кіри.

“Це були найкращі 40 тижнів. Вже місяць нашій дівчинці. Тато подарував перші квіти. Це новий рівень щастя”, – ділилася своїми емоціями молода мати.

Gender reveal party, де подружжя дізналося, що чекають на донечку.

Кіра народилася 4 січня 2022 року. В момент, коли російська ракета прилетіла у квартиру та обірвала її дуже коротке життя, дитині було лише три з половиною місяці.

Валерія Глодан під час війни займалася волонтерством. Зокрема, вона збирала кошти на потреби Червоного хреста, називаючи Путіна скаженим дияволом, люди якого нищать українські міста. Саме про це був її останній допис:

“Почуйте! Його солдати обстрілюють з градів мирне населення, вражають балістичними та водневими ракетами житлові квартали, дитячі будинки, пологові будинки України – наш будинок! Путін збожеволів і махає ядерною ракетою”.

І світ почув. Про вбивство тримісячної дитини повдіомляли українські та іноземні ЗМІ, публічні діячі. Але Валерія цього вже не почула.

У соцмережах загиблої та її чоловіка-вдівця тисячі реакцій – коментарів зі словами співчуття та репостів від знайомих і просто небайдужих.

Убивство дитини, яка не встигла ще пожити – це черговий прояв нелюдського цинізму підконтрольної Кремлю армії РФ у її нападі на мирне населення України.