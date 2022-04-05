Кореспондент американського телеканалу CNN, оглядач Стівен Коллінсон вважає, що всі намагання Заходу покарати президента РФ Володимира Путіна за війну проти України не дають бажаного результату.

Про це повідомляє CNN.

Коллінсон, коментуючи різанину у Бучі, зауважив, що обурення Заходу щодо дій Путіна, антиросійські санкції та допомога Україні з озброєнням виявились запізнілими для того, щоб запобігти вбивствам мирних людей.

Президент США Джо Байден, після подій на Київщині назвав Путіна “воєнним злочинцем” та “жорстким хлопцем”.

Проте всі ті обмеження, які світ готовий запровадити проти Росії у вигляді покарання, не можуть зробити достатньо, щоб вберегти життя мирних українців.

“Навряд чи Захід зупинить звірства Путіна у короткостроковій перспективі. Тим більше, що президент Росії має стійкий імунітет проти морального обурення. Враховуючи масштаби різанини, яка вже відбулась, враховуючи обстріли житлових будинків, лікарень, бомбосховищ – він, схоже, вже давно перейшов межі будь-яких норм”, – зауважив американський кореспондент.

Логічно, що реагуючи на події в Бучі та інших містах України, західні лідери заговорили про нові антиросійські санкції. Водночас проти РФ вже запроваджені найжорсткіші за всю історію санкції.

Обмеження в економіці, дипломатії, культурі, спорті не змогли зупинити Володимира Путіна. Він не занепокоєний через те, що у світі його відкрито називають воєнним злочинцем, і шанси, що президент РФ постане перед судом, дуже низькі.

Озброєний цілим арсеналом ядерних боєголовок, Путін розуміє, що Захід не має бажання втручатись у війну. Таким чином він дає “зелене світло” іншим диктаторам, які, зважаючи на позицію Заходу, можуть розпочати виготовлення ядерної зброї.

Путін прийняв всі санкції, які вже ввели проти Росії. Запроваджені економічні та антиолігархічні санкції, звичайно, можуть мати вплив у довгостроковій перспективі. Але зараз, як спосіб стримати Путіна, вони провалились.

Потенційно сильним ударом для Росії може стати заборона від ЄС на експорт нафти та газу. Цю ідею вже підтримав президент Франції Емманюель Макрон, проте навряд чи знайдеться підтримка серед інших великих країн, зокрема Німеччини. Хоча ембарго на російські енергоресурси, безсумнівно, допомогло б у припиненні фінансуванні війни в Україні.