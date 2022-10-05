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Захоплення «Укртатнафти» Коломойським: Верховний суд США зобов’язав Україну сплатити $173 млн росіянам

Верховний суд США відхилив апеляцію України у справі щодо стягнення $173 млн на користь російської "Татнєфті", що стосується втрати компанією контролю над Кременчуцьким нафтопереробним заводом.

Середа, 5 жовтня 2022, 21:48
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Про це пише Reuters.

Так, Верховний суд підтвердив рішення суду нижчої інстанції США про підтримку рішення арбітражу.

“Татнєфть” з 2017 року домагається примусового виконання рішення. Україна заявила, що справа не повинна розглядатися в американському суді, додавши, що “Татнєфть” не довела, що Україна має будь-які активи в Сполучених Штатах, тому немає підстав для розгляду цього питання в країні. “Татнєфть” заявила, що українські суди виявилися не заслуговуючими довіри, і що арбітраж зазвичай розглядається в судах США.

У 2020 році пані окружний суддя США Коллін Коллар-Котеллі винесла рішення на користь “Татнєфті”, а Апеляційний суд округу Колумбія в 2021 році згодом підтвердив виконання рішення. Українські адвокати звернулися до Верховного суду США з проханням розглянути цю справу після лютневого вторгнення РФ, стверджуючи, що судова боротьба має вестися в українських судах.

Адвокати України, звернулися до Верховного суду США з проханням розглянути апеляцію з огляду на зв’язки “Татнєфті” з російським урядом. “Татнєфть”, стверджує Україна, використала цю справу для нападу на “третіх осіб, які є невіддільною частиною національної безпеки України” напередодні повномасштабного вторгнення.

У Reuters зазначили, що Мін’юст США поки що не вирішив цю справу, проте висловили занепокоєння, що важливі українські документи, якими поділилися з «Татнєфтю», можуть передати російському уряду.

Справа стосується втрати російською компанією контролю над Кременчуцьким нафтопереробним заводом, уточнює “Бізнес.Цензор”.

Так, у 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ створили “Укртатнафту” відповідно до указів президентів України та Татарстану. Раніше 18,296% акцій “Укртатнафти” належало структурам, близьким до “Татнєфті”, водночас міністерство майна Татарстану володіло 28,7788% акцій, ще 8,6% акцій належало компанії “Татнєфть”.

Після низки судових розглядів в Україні частку татарстанських акціонерів у НПЗ практично обнулили. Натомість на підприємстві з’явилися акціонери, близькі до групи “Приват” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Вже у 2014 році арбітраж виніс рішення на користь “Татнєфті” та зобов’язав Україну виплатити російській компанії компенсацію у розмірі $112 млн, а також відсотки. Тоді ж Україна програла й апеляцію.

Теги: Верховний суд США, Коломойський, справа в суді, Татнєфть, Укртатнафта

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