Захоплення «Укртатнафти» Коломойським: Верховний суд США зобов’язав Україну сплатити $173 млн росіянам

Про це пише Reuters.
Так, Верховний суд підтвердив рішення суду нижчої інстанції США про підтримку рішення арбітражу.
“Татнєфть” з 2017 року домагається примусового виконання рішення. Україна заявила, що справа не повинна розглядатися в американському суді, додавши, що “Татнєфть” не довела, що Україна має будь-які активи в Сполучених Штатах, тому немає підстав для розгляду цього питання в країні. “Татнєфть” заявила, що українські суди виявилися не заслуговуючими довіри, і що арбітраж зазвичай розглядається в судах США.
У 2020 році пані окружний суддя США Коллін Коллар-Котеллі винесла рішення на користь “Татнєфті”, а Апеляційний суд округу Колумбія в 2021 році згодом підтвердив виконання рішення. Українські адвокати звернулися до Верховного суду США з проханням розглянути цю справу після лютневого вторгнення РФ, стверджуючи, що судова боротьба має вестися в українських судах.
Адвокати України, звернулися до Верховного суду США з проханням розглянути апеляцію з огляду на зв’язки “Татнєфті” з російським урядом. “Татнєфть”, стверджує Україна, використала цю справу для нападу на “третіх осіб, які є невіддільною частиною національної безпеки України” напередодні повномасштабного вторгнення.
У Reuters зазначили, що Мін’юст США поки що не вирішив цю справу, проте висловили занепокоєння, що важливі українські документи, якими поділилися з «Татнєфтю», можуть передати російському уряду.
Справа стосується втрати російською компанією контролю над Кременчуцьким нафтопереробним заводом, уточнює “Бізнес.Цензор”.
Так, у 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ створили “Укртатнафту” відповідно до указів президентів України та Татарстану. Раніше 18,296% акцій “Укртатнафти” належало структурам, близьким до “Татнєфті”, водночас міністерство майна Татарстану володіло 28,7788% акцій, ще 8,6% акцій належало компанії “Татнєфть”.
Після низки судових розглядів в Україні частку татарстанських акціонерів у НПЗ практично обнулили. Натомість на підприємстві з’явилися акціонери, близькі до групи “Приват” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Вже у 2014 році арбітраж виніс рішення на користь “Татнєфті” та зобов’язав Україну виплатити російській компанії компенсацію у розмірі $112 млн, а також відсотки. Тоді ж Україна програла й апеляцію.
- У червні 2020 року з’явилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на поставку авіаційного палива з компанією олігарха Ігоря Коломойського “Укртатнафта”, яка запропонувала найвищу ціну на аукціоні.
- 13 вересня “Укрзалізниця” розкрила єдину пропозицію, подану на тендер недосвідченим дилером олігарха Ігоря Коломойського щодо закупівлі запасних частин до вантажних вагонів очікуваною вартістю 154,19 мільйона гривень.
- Високий суд Лондона переніс засідання в справі за позовом “ПриватБанку” проти колишніх власників – бізнесмена Ігоря Коломойського та його ділового партнера Геннадія Боголюбова, яке мало відбутися в червні 2022 року. Проте після клопотання суд переніс слухання на рік.
- Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко вважає, що бізнесмена Ігоря Коломойського краще віддати США, де його засудять до позбавлення волі, а гроші передадуть Україні.