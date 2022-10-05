Захоплення «Укртатнафти» Коломойським: Верховний суд США зобов’язав Україну сплатити $173 млн росіянам

Верховний суд США відхилив апеляцію України у справі щодо стягнення $173 млн на користь російської "Татнєфті", що стосується втрати компанією контролю над Кременчуцьким нафтопереробним заводом.

Про це пише Reuters.

Так, Верховний суд підтвердив рішення суду нижчої інстанції США про підтримку рішення арбітражу.

“Татнєфть” з 2017 року домагається примусового виконання рішення. Україна заявила, що справа не повинна розглядатися в американському суді, додавши, що “Татнєфть” не довела, що Україна має будь-які активи в Сполучених Штатах, тому немає підстав для розгляду цього питання в країні. “Татнєфть” заявила, що українські суди виявилися не заслуговуючими довіри, і що арбітраж зазвичай розглядається в судах США.

У 2020 році пані окружний суддя США Коллін Коллар-Котеллі винесла рішення на користь “Татнєфті”, а Апеляційний суд округу Колумбія в 2021 році згодом підтвердив виконання рішення. Українські адвокати звернулися до Верховного суду США з проханням розглянути цю справу після лютневого вторгнення РФ, стверджуючи, що судова боротьба має вестися в українських судах.

Адвокати України, звернулися до Верховного суду США з проханням розглянути апеляцію з огляду на зв’язки “Татнєфті” з російським урядом. “Татнєфть”, стверджує Україна, використала цю справу для нападу на “третіх осіб, які є невіддільною частиною національної безпеки України” напередодні повномасштабного вторгнення.

У Reuters зазначили, що Мін’юст США поки що не вирішив цю справу, проте висловили занепокоєння, що важливі українські документи, якими поділилися з «Татнєфтю», можуть передати російському уряду.

Справа стосується втрати російською компанією контролю над Кременчуцьким нафтопереробним заводом, уточнює “Бізнес.Цензор”.

Так, у 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ створили “Укртатнафту” відповідно до указів президентів України та Татарстану. Раніше 18,296% акцій “Укртатнафти” належало структурам, близьким до “Татнєфті”, водночас міністерство майна Татарстану володіло 28,7788% акцій, ще 8,6% акцій належало компанії “Татнєфть”.

Після низки судових розглядів в Україні частку татарстанських акціонерів у НПЗ практично обнулили. Натомість на підприємстві з’явилися акціонери, близькі до групи “Приват” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Вже у 2014 році арбітраж виніс рішення на користь “Татнєфті” та зобов’язав Україну виплатити російській компанії компенсацію у розмірі $112 млн, а також відсотки. Тоді ж Україна програла й апеляцію.