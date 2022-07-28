Про це повідомив Сергій Лещенко у Telegram.

“На мою думку, його [Коломойського] краще віддати Америці США, хай вона швидко проведе судове слідство та поставить всі крапки над “і”, засудить його, якщо вважатиме за потрібне, до ув’язнення, а гроші конфісковані будуть передані українському народові, як тим, хто від цього постраждав”, — сказав Лещенко.

За його словами це лише “його приватна думка”. Варто зауважити, що на сторінках Офісу президента Сергія Лещенка зазначають, як “радник керівника Офісу Президента”, втім згідно з відповіддю на запит #Букв, він є “позаштатним” радником. Також він не отримує заробітну плату, а “здійснює свою діяльність на безоплатній основі“.

Раніше “ПриватБанк” 19 листопада вручив своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову судовий позов. Також англійський суд зобов’язав колишніх власників “ПриватБанку” Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших компаній-відповідачів додатково сплатити банку 1 млн фунтів стерлінгів (понад 38,3 млн грн). Згодом

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 26 листопада 2020 року мав поновити розгляд скарги на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації “ПриватБанку“. Однак засідання перенесли.

3 червня Високий суд Лондона переніс засідання, яке мало відбутися в червні 2022 року. Проте після клопотання суд переніс слухання на рік. Це означає, що банк продовжить нараховувати відсотки в розмірі близько $500 000 щодня, що збільшить суму позову майже до $4,5 млрд.

Нещодавно суд задовольнив касаційну скаргу “ПриватБанку”, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у позові пов’язаній з колишніми власниками “ПриватБанку” компанії “Тріантал Інвестментс ЛТД” про визнання протиправним та скасування розпорядження НБУ від 17.10.2016 щодо інспекційної перевірки банку.