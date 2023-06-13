Двопартійна група законодавців США у листі закликала адміністрацію президента Джо Байдена покарати Південну Африку за підтримку РФ у війні проти України, зокрема перенісши важливу торгову зустріч в іншу країну.

Джерело: The New York Times.

Законодавці також заявили, що “допомога” Південної Африки Росії, включаючи нібито постачання Москві зброї, ставить під сумнів її право на отримання торговельних пільг від США відповідно до Закону про зростання та можливості в Африці (AGOA). Закон надає безмитний доступ до торгового ринку США приблизно трьом десяткам африканських країн. Південна Африка, одна з найрозвиненіших економік континенту, є його найбільшим бенефіціаром.

Торік експорт Південної Африки до США через AGOA оцінювався в 3 мільярди доларів. США є другим за величиною торговим партнером Південної Африки після Китаю.

Речник Міністерства закордонних справ Південної Африки Клейсон Моніела заявив, що лист законодавців США було “взято до уваги”, але ПАР все ще “користується підтримкою уряду США” щодо проведення зустрічі AGOA.

Перенесення форуму в іншу країну “надішле чітке та важливе повідомлення про те, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну та не приймуть надання допомоги нашими торговими партнерами триваючому та жорстокому вторгненню Росії”, мовиться у листі від законодавців.

У ньому сказано, що попри заяву уряду Південної Африки про нейтралітет у війні РФ проти України, країна “поглибила свої військові відносини з Росією за минулий рік”.

Лист датований 9 червня і надісланий держсекретарю Ентоні Блінкену, торговому представнику США Кетрін Тай і раднику з національної безпеки Джейку Саллівану.

Його підписали сенатор-демократ Кріс Кунс, сенатор-республіканець Джим Ріш, конгресмен Грегорі Мікс, і представник-республіканець Майкл МакКол, голова Комітету Палати представників у закордонних справах.



Законодавці США закликають адміністрацію Байдена покарати Південну Африку за ймовірну підтримку РФ // 2 фото

США вважають Південну Африку важливим політичним та економічним партнером, хоча країна — особливо її правляча партія — має історичні зв’язки з Росією ще з часів СРСР. Через це уряд ПАР заявляє, що зайняв позаблокову позицію щодо війни в Україні.

Водночас Представники США заявили, що дані розвідки свідчать про те, що Південна Африка, можливо, допомагала постачати Росії зброю.

Окрім проведення форуму, більш серйозне занепокоєння для Південної Африки полягає в тому, що країна може взагалі втратити доступ до AGOA, що стане болючим ударом для неї, оскільки ПАР покладається на Сполучені Штати як на свого другого за величиною торгового партнера.

За словами південноафриканських та американських офіційних осіб, ще до того, як вибухнула напруженість через війну РФ проти України, поставали питання про те, чи повинна Південна Африка й надалі мати вільний доступ до торгового ринку США, враховуючи стан її економіки. Натомість ворожнеча навколо Росії лише посилила припущення про те, що ПАР можуть виключити з AGOA.

Минулого року Сполучені Штати виключили Ефіопію, Гвінею та Малі з AGOA, посилаючись на порушення прав людини та інші порушення умов програми.