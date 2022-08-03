Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що росіяни, ймовірно, можуть відремонтувати залізничну колію, проте логістичні питання залишатимуться для них складними.
Також РФ нещодавно створила поромну переправу нібито “для цивільного використання”. Проте російські армійці майже напевно використовуватимуть її для переміщення військ та матеріально-технічного забезпечення.
У міністерстві заявили, що ймовірно збільшиться кількість цивільних осіб, які намагаються втекти з Херсона та його околиць, оскільки бойові дії тривають, а ситуація з дефіцитом продовольства погіршується.
Нагадаємо, що 1 серпня літаками штурмової авіації завдано два удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку.
- Стало відомо, що російські окупанти стягують техніку до Херсонської області. Серед неї є інженерна техніка, яка потрібна для ремонту зруйнованих конструкцій.
- 30 липня російські війська у районі Херсона встановили два понтонні мости та систему поромної переправи. У такий спосіб вони намагаються компенсувати ті мости, які були пошкоджені.
- У Сполучених Штатах Америки вважають, що встановлені окупаційною “владою” російські “лідери” в Україні проведуть фіктивні “референдуми” з метою анексії частини України. Американці пообіцяли, що діятимуть швидко, аби дати зрозуміти Росії, що ця тактика не спрацює.