Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі: обговорили ситуацію на фронті

3 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів першу у новому році телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.

Про це український генерал поінформував у Facebook.

Залужний розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім у наземному та повітряному просторах України. Зазначив, що важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Наразі найскладнішою ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, проте підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ.

Головнокомандувач ЗСУ також зауважив, що на Донецькому напрямку нам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії. Окрім цього, ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсона. Він також наголосив, що ситуація на кордоні з РБ – повністю контрольована.

Український генерал поінформував Марка Міллі про те, що з 31 грудня по сьогоднішній ранок росіяни вже завдали 14 ударів крилатими ракетами та застосували 94 дрони-камікадзе типу Shahed-136.

Він висловив вдячність генералу Міллі за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва. Та наголосив, що нині вони рятують життя насамперед цивільних громадян України.

Ми також обговорили потреби Сил оборони для продовження боротьби з агресором. Я високо ціную лідерство генерала Міллі у наданні Україні військової допомоги. Взаємна довіра та спільне бачення допомагають підвищувати спроможності українського війська обороняти мирні міста і села нашої держави, що є гарантією безпеки в усій Європі”, – резюмував Залужний.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підбив військові підсумки минулого 2022 року. Генерал оприлюднив дані щодо звільнення територій, ліквідації росіян та навчання українських армійців.