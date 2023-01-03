Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі: обговорили ситуацію на фронті

російсько-українська війна
20:54 До АРМА передали активи російського олігарха на майже 800 млн грн
20:36 В Україні промисловим споживачам, що імпортують електроенергію з ЄС, забезпечать безперервне електропостачання
20:00 Антимонопольний комітет відкрив справу проти Philip Morris через поширення непідтвердженої інформації щодо безпеки IQOS
19:37 Починається епоха Роналду в Саудівській Аравії — футболіст приїхав на презентацію в «Аль-Насрі»
19:30 Війська РФ зосереджують свої зусилля на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат – Генштаб
19:17 У Дубаї Валерій Меладзе пошепки відповів на гасло «Слава Україні» – російські посадовці вимагають оголосити його «іноагентом»
18:55 В Одеській області виявили й знешкодили чергову морську міну
18:16 НАБУ оголосило в розшук столичного юриста Андрія Довбенка: він заявив, що дізнався про це зі ЗМІ
18:15 Німеччина готова арештувати активи РФ, аби скерувати їх на відновлення України – Bloomberg
17:51 На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває до шести ворожих кораблів
17:30 Сьогодні на Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 3,8 бала
17:16 У Херсоні росіяни облаштували катівню у будівлі обласного главку поліції
17:00 Провайдери отримали батареї SBL, відтак українці матимуть інтернет ще 10-12 годин після відключень світла
16:42 «Енергоатом» відключив один із енергоблоків атомної електростанції
16:28 В Україні скасували аукціони в Prozorro на період дії воєнного стану
16:04 В Україні у пілотному режимі запрацювала система обліку ліків Е-Stock: які нововведення чекають на українців
16:01 Журналіста та волонтера Євгена Шибалова звільнили з російського полону
15:31 Порятунок кажанів у Харкові: в Українському центрі реабілітації рукокрилих залишились на зимівлю понад тисяча кажанів
15:18 Польський медик-волонтер показав, як евакуйовували пораненого українського військового (відео)
15:01 «Укрзалізниця» запустить додаткові потяги на Різдво
15:00 У Херсоні затримали ексголову «філії російської залізниці»: переправляла в Україну окупантів
14:46 У Литві визначили шість основних напрямів підтримки України на 2023 рік
14:29 На війні загинув активіст «Революції гідності» та батько п’ятьох дітей Олег Юрченко
14:23 Уряд затвердив Концепцію трансформації системи військової освіти за стандартами НАТО
14:04 В ЄС не підтримують ідею України запровадити санкції проти фармацевтичних компаній, які продовжують працювати в Росії — Politico
13:55 У Херсонській області автомобіль підірвався на вибухівці: двоє осіб загинули
13:45 Apple знизить ціни на наступний iPhone через недостатньо великі продажі iPhone 14
13:36 На Миколаївщині виявили ще одну катівню російських військ
13:33 Росіяни продовжують звозити свій персонал на окуповану ЗАЕС – ЦНС
13:33 Зірка «Месників» потрапив в аварію на Новий рік: його шпиталізували у критичному стані
13:13 Донеччина: за добу росіяни здійснили 28 вогневих атак, є загиблі
12:56 Росія не планує завершувати війну проти України, а буде намагатися проводити нові наступи — розвідка
12:52 Загинув американський чемпіон перегонів Кен Блок: потрапив в аварію на снігоході

Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі: обговорили ситуацію на фронті

3 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів першу у новому році телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.

Вівторок, 3 січня 2023, 20:23
Підтримати

Про це український генерал поінформував у Facebook.

Залужний розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім у наземному та повітряному просторах України. Зазначив, що важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Наразі найскладнішою ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, проте підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ.

Головнокомандувач ЗСУ також зауважив, що на Донецькому напрямку нам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії. Окрім цього, ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсона. Він також наголосив, що ситуація на кордоні з РБ – повністю контрольована.

Український генерал поінформував Марка Міллі про те, що з 31 грудня по сьогоднішній ранок росіяни вже завдали 14 ударів крилатими ракетами та застосували 94 дрони-камікадзе типу Shahed-136.

Він висловив вдячність генералу Міллі за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва. Та наголосив, що нині вони рятують життя насамперед цивільних громадян України.

Ми також обговорили потреби Сил оборони для продовження боротьби з агресором. Я високо ціную лідерство генерала Міллі у наданні Україні військової допомоги. Взаємна довіра та спільне бачення допомагають підвищувати спроможності українського війська обороняти мирні міста і села нашої держави, що є гарантією безпеки в усій Європі”, – резюмував Залужний.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підбив військові підсумки минулого 2022 року. Генерал оприлюднив дані щодо звільнення територій, ліквідації росіян та навчання українських армійців.

Теги: Головнокомандувач ЗСУ, Залужний, Марк Міллі, обговорення, ситуація на фронті, стратегія, телефонна розмова, генерал

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook