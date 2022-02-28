У прямому етері програми американського журналіста Фаріда Закарія на телеканалі CNN п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав західних союзників дати Україні ще більше зброї та військові амуніції.

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

Він наголосив, що на українській землі росіян замість “квітів слави” тут зустрічають коктейлі Молотова, або, як зараз про них кажуть в Україні, “Бандера-смузі”.

За три дні Росія втратила 4,500 осіб, сотні танків і броньованих машин, близько пʼяти десятків літаків, гелікоптерів”, – зауважив Петро Порошенко.

П’ятий президент сказав, що Україна наразі потребує радіостанції, бронежилети та каски. Однак найбільше українські військові потребують протиповітряні системи, Стінгери, для протидії російським гелікоптерам.

Збройні Сили України і далі потребують системи протитанкової боротьби, Javeline, NLAW, інші взірці, адже практично кожен загін оборони має бути оснащений протитанковою зброєю.

Це допоможе нам зупиняти російські танки. А російські танкісти тоді відмовлятимуться їхати в Україну, тому що їх загибель буде неминучою”, – констатував Порошенко.

Також він звернув увагу на необхідність протиповіртяної оборони.