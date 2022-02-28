Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.
Він наголосив, що на українській землі росіян замість “квітів слави” тут зустрічають коктейлі Молотова, або, як зараз про них кажуть в Україні, “Бандера-смузі”.
За три дні Росія втратила 4,500 осіб, сотні танків і броньованих машин, близько пʼяти десятків літаків, гелікоптерів”, – зауважив Петро Порошенко.
П’ятий президент сказав, що Україна наразі потребує радіостанції, бронежилети та каски. Однак найбільше українські військові потребують протиповітряні системи, Стінгери, для протидії російським гелікоптерам.
Збройні Сили України і далі потребують системи протитанкової боротьби, Javeline, NLAW, інші взірці, адже практично кожен загін оборони має бути оснащений протитанковою зброєю.
Це допоможе нам зупиняти російські танки. А російські танкісти тоді відмовлятимуться їхати в Україну, тому що їх загибель буде неминучою”, – констатував Порошенко.
Також він звернув увагу на необхідність протиповіртяної оборони.
Їх теж треба нам постачати, – сказав Петро Порошенко.
- Нагадаємо, що російські загарбники атакували житлові квартали Харкова. Окупанти завдають ударів по мирному населенню артилерійськими системами БМ-21 “Град”.
- Водночас у Донецькій області тривають бої у Маріуполі та Волновасі. Станом на 9 ранку обидва міста залишаються найгарячішими точками в регіоні. Російські окупаційні війська обстрілюють колону з гуманітарною допомогою з “Градів”.
- Також у багатоквартирний житловий будинок в центрі Чернігова влучила ворожа ракета. Внаслідок пожежі постраждала одна жінка. Наразі пожежа ліквідована.
- Варто зазначити, що злочинні дії російських загарбників станом на 27 лютого призвели до загибелі 352 мирних людей. Зокрема, 14 дітей.