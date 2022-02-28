Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

Він наголосив, що на українській землі росіян замість “квітів слави” тут зустрічають коктейлі Молотова, або, як зараз про них кажуть в Україні, “Бандера-смузі”.

За три дні Росія втратила 4,500 осіб, сотні танків і броньованих машин, близько пʼяти десятків літаків, гелікоптерів”, – зауважив Петро Порошенко.

П’ятий президент сказав, що Україна наразі потребує радіостанції, бронежилети та каски. Однак найбільше українські військові потребують протиповітряні системи, Стінгери, для протидії російським гелікоптерам.

Збройні Сили України і далі потребують системи протитанкової боротьби, Javeline, NLAW, інші взірці, адже практично кожен загін оборони має бути оснащений протитанковою зброєю.

Це допоможе нам зупиняти російські танки. А російські танкісти тоді відмовлятимуться їхати в Україну, тому що їх загибель буде неминучою”, – констатував Порошенко.

Також він звернув увагу на необхідність протиповіртяної оборони.

Їх теж треба нам постачати, – сказав Петро Порошенко.