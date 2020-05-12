Нардеп Олексій Гончаренко звернувся до Президента Володимира Зеленського та прем'єра Дениса Шмигаля з вимогою пояснити, чи потрібен українцям дозвіл МЗС для виїзду з країни.

Про це нардеп повідомив у Facebook.

Як повідомлялося раніше, 10 травня Посольство Великої Британії в Україні заявило, що українці не можуть виїжджати за кордон без окремого дозволу Міністерства закордонних справ. У МЗС України запевнили, що громадянам не потрібні спеціальні дозволи для виїзду за кордон.

Гончаренко зазначив, що в разі, якщо дозвіл дійсно необхідний, — “неконституційність цього очевидна”.

Нардеп надіслав депутатське звернення до Президента Володимира Зеленського з низкою запитань, що стосуються зазначеної заборони.

“Я напряму запитав у Володимира Олександровича, чи давав він доручення Кабміну розробити механізм заборони чи обмеження виїзду громадян за кордон та чим він керувався при цьому? Також цікаво, на яких підставах було вирішено направити до посольств різних держав повідомлення про ці заборони?”, — зазначив Гончаренко.

Звернення народного депутата адресовано і голові уряду Денису Шмигалю.

“Вимагаю, аби він (Шмигаль, — ред.) особисто роз’яснив, що тепер робити людям, яким необхідно виїхати до іншої країни та де отримувати усі ці дозволи?”, — заявив нардеп.

Гончаренко вважає, що в разі, якщо відповідне обмеження було введено, владі слід “пояснити про це, а не ховатися у своїх документах і не вводити людей в оману”.

Також серед одержувачів звернення вказані Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.