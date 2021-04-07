Відповідна постанова була підтримана на сьогоднішньому засіданні уряду.

Як відомо, завдання щодо запуску супутника поставив президент України Володимир Зеленський. Запуск хочуть присвятити 30-річчю Незалежності України.

Згідно з постановою Кабміну:

• створення супутника, його випробування та підготовка до відправлення на космодром буде здійснюватися коштом держпідприємства КБ “Південне” та держбюджету (держава зокрема профінансує дооснащення наземного сегмента оптико-електронної космічної системи дистанційного зондування Землі “Січ-2-1”);

• забезпечення запуску космічного апарата та страхування буде здійснюватися “користуючись з залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проєкту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, створення супутника “Січ-2-1” передбачалося ще Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2013-2017 роки. Роботи зі створення космічного апарата розпочалися у 2013 році.

У 2015 році КБ “Південне” зобов’язалося виготовити космічний апарат “Січ-2-1” користуючись з власних коштів у 98 млн грн.

Запуск супутника “Січ-2-1” планується на грудень 2021 року.

Як розповів сьогодні на засіданні голова уряду Денис Шмигаль, супутник надасть можливість здійснювати моніторинг і контроль за надзвичайними ситуаціями, надрокористуванням і реалізацією інфраструктурних об’єктів.

“Цього року Україна планує запустити свій власний супутник дистанційного зондування Землі “Січ 2-1″. Це завдання, яке поставив перед урядом президент, і сьогодні ми врегульовуємо юридичні та фінансові питання, які дадуть змогу його реалізувати цього року. За допомогою власного супутника можна проводити моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснювати контроль агропромислового комплексу, дотримання правил надрокористування, екологічний моніторинг, виконання інфраструктурних проєктів, земле- та лісокористування”, – пояснив Шмигаль.

“Шлях до здійснення всіх необхідних організаційних та фінансових кроків із підготовки та виведення космічного апарата “Січ-2-1” (“Січ-2-30”) відкритий… Надалі справа за Державним космічним агентством України та КБ “Південне”, – зазначив з цього приводу віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

За його словами, запуски вітчизняних супутників мають стати регулярним, а не поодиноким явищем.