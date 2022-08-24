Лідер партія "Європейська Солідарність" та п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що на даний час у нього немає іншої мети, аніж перемога України у повномасштабній війні.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю в етері “5 каналу”.

За словами Порошенка зараз необхідно всіма силами вірити у перемогу, адже, песимісти бій не виграють. Він наголосив, що світ наляканий шантажем Путіна, і закликав не боятись його, оскільки той є боягузом.

“Ні про що далі перемоги я не думаю. Якщо вся країна буде марити перемогою, не впадати у відчай, хоча підстави для цього є, не впадати в депресією, не дозволяти собі опускати руки. Повірте, у всіх вистачає зараз проблем. І моє життя не відрізняється від інших. Зараз всім неймовірно важко”, – зазначив він.

Так, якщо вся країна віритиме у перемогу і робитиме усе для підтримки та наближення заповітної мети, — це справді станеться.

Порошенко поділився ініціативами та законопроєктами, котрі вніс для голосування у Верховну Раду. Так, народні депутати вже проголосували закон про те, щоб родинам померлих, поранених зняти будь-яке оподаткування, якщо благодійники хочуть їм допомогти.

Окрім цього, за словами політика, сьогодні є ініціатива – якщо підприємства мають можливості – до кінця воєнного стану виплачувати заробітну платню родинам загиблих, які захищали Україну, виплачувати допомогу пораненим. Він пояснив, що проблема навіть не в грошах, а у тому, що це є перший пріоритет держави: “український воїн, український волонтер, український доброволець і захисник”.

Окремо Порошенко нагадав про єдність політиків задля перемоги, що означає “відповідальна робота кожного”.

Лідер політичної партії також наголосив, що попри відсутність святкового настрою, було важливо продемонструвати усьому світу святкуванням Незалежності, як ми любимо Україну. Він зауважив, що так ми розповіли, яка прекрасна країна Україна, і весь світ її полюбив.

“Це – вдячність за те, що ми, українці, рятуємо світ”, – вважає Порошенко.

Політик також переконаний, що врешті Україна переможе і ми звільнимо свої території, адже з нами правда.

Раніше п’ятий Президент України Петро Порошенко заявив про підписання довгострокового контракту на безпілотники оперативного рівня для Збройних Сил України.