Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі з членами Конгресу та офіційними представниками уряду США минулого тижня у Вашингтоні заявив, що не має сумнівів у тому, що Україна поверне собі всі окуповані території, зокрема й Крим.

Про це він зазначив в інтерв’ю кореспондентові Української служби “Голосу Америки”.

Політик зауважив, що перемогою для України може стати не лише звільнення усіх територій, але й вступ до НАТО. Водночас Порошенко пояснив, що зараз Україна навіть більше потрібна НАТО, аніж навпаки.

Посилаючись на Форум під егідою Міжнародного демократичного союзу (IDU), він заявив, що надзвичайно важливо створити глобальну коаліцію на підтримку України та глобальну антипутінську коаліцію.

“Путін використовує енергетику як зброю, внаслідок чого бідні країни платять більше грошей за енергію. Він використовує продовольство як зброю. Півмільярда осіб у всьому світі можуть померти голодною смертю, – сказав Порошенко. – Путін використовує проблему біженців як зброю. Путін все використовує як зброю”.

Український політик закликав знайти спосіб, аби захистити світ від Путіна та “депутінізувати його”.

Порошенко дав декілька порад міжнародним партнерам:

не довіряти Путіну – не радіти, якщо він “щось підписує, адже це нічого не значить;

не боятись Путіна – навчатись на українському досвіді та перемагати “разом з Україною”. Він пояснив, що тепер не п’ята стаття захищає Європу та світ від шаленої російської агресії. Натомість “Європу захищає синьо-жовтий український щит”.

Водночас перемога залежатиме від співпраці.

“Чим швидше ми це зробимо, тим краще. Так само, як і постачання нової зброї для українських Збройних сил – це найкоротший шлях до миру. Пам’ятайте про це”, – зазначив Порошенко.

На запитання про те, чи лежить відповідальність за війну лише на Путіні, лідер партії “ЄС” відповів, що багато росіян підтримують Путіна і тому несуть відповідальність за скоєні воєнні злочини в Україні спільно з ним.​

Він зауважив, що надважливо обмежити вплив РФ у світі, зупинити її вплив на прем’єр-міністрів, на неурядові організації, на засоби масової інформації, які фінансуються російським лобі. Саме це має стати інструментом, який необхідно задіяти, щоб не дозволити Путіну “використати демократичний механізм для підриву демократичного процесу у світі”.

“Тому що Україна бореться не лише за свою територію, Україна бореться не лише за свій народ, Україна бореться за свободу, демократію, за весь західний світ”, – наголосив політик.

Порошенко також закликав надати більше зброї українським військовим, аби впоратись з російською навалою.

Відповідаючи на запитання про те, яким він бачить майбутнє України, Порошенко резюмував, що країна, безсумнівно, зміниться.

“Я думаю, що, попри дуже важкі втрати, які ми зазнали – люди, промисловість, економіка, міста – ми дуже дорожитимемо свободою завдяки тій ціні, яку ми платимо за майбутнє України. Україна буде іншою. Без сумніву. Вона буде кращою”, – зазначив політик.

Раніше Петро Порошенко в етері телекомпанії MSNBC заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну не можна довіряти і його не варто боятися, і як світ об’єднався навколо України – так він має створити й антипутінську коаліцію.