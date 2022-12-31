Міністр енергетики України заявив, що після масованого ракетного обстрілу з боку РФ вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми.

Про це голова Міненергетики повідомив у Facbook.

За словами Галущенка, це сталося завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам 31 грудня 2022 року. Також він додав, що енергетики “нон-стоп” працюють над відновленням енергопостачання.

“Це найскладніші Різдвяні свята і Новий рік за всю історію незалежної України. Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб. Проте попри плани агресора українські енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом”, — додав Галущенко.

Зокрема, попри ракетні обстріли російських загарбників система життєзабезпечення столиці працює, відтак водопостачання та тепло у домівках киян є.

За даними ДТЕК, у столиці та низці областей залучені екстрені відключення електроенергії через масований ракетний обстріл з боку росіян. Зазначається, що через масовану ракетну атаку екстрені превентивні відключення світла залучені у: Києві; Київській області; Одеській та Дніпропетровській областях.