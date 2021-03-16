Верховна Рада України взялася за завершення земельної реформи. Нардепи сьогодні розпочали розгляд законопроєкту №2194, проте встигли пройти лише 160 із понад 3000 правок до цього документа.

Про це повідомляють #Букви.

Документ №2194 розглядається у повторному другому читанні.

До нього було подано 3128 пропозицій та правок. Під час розгляду на профільному аграрному комітеті було запропоновано врахувати 748 пропозицій, а відхилити – 2380.

Нардепи сьогодні встигли розглянути 160 правок, і жодна із них не була підтримана в залі. Розгляд законопроєкту продовжиться завтра.

Як повідомив у Telegram голова парламентської фракції “Голосу” Ярослав Железняк, голови фракцій не змогли домовитися щодо “прискорення процесу правок”.

“Завершення земельної реформи рухається… повільно. За сьогодні пройшли 160 поправок із 3128 тільки в першому законопроекті №2194. Поки що переговори голів фракцій щодо “прискорення процесу правок” закінчилися нічим. Тому на нас чекають аналогічні дні ще цілий тиждень і позачергові засідання після закінчення основних”, – прогнозує нардеп.

Законопроєкт №2194 стосується “земельної децентралізації”. Це один із проєктів земельної реформи.

Згідно з цим документом, всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст. Це означає передачу повноважень розпоряджатися землями на місця і фактичну ліквідацію цієї функції у Держгеокадастру.

Законопроєкт також передбачає урізання функцій Держгеокадастру (залишає за ним кадастрову діяльність і геопросторові дані). Функція контролю за самовільним займанням земель перейде до місцевих рад.

Є у порядку денному й ще один законопроєкт, що стосується земельної реформи (№2195) – щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.

Як зазначав раніше міністр аграрної політики Роман Лещенко, вказані законопроєкти – це “основа для розвитку земельних відносин в Україні та майбутнє ефективної земельної реформи, яка стартує вже 1 липня”.