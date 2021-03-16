Про це повідомляють #Букви.

Документ №2194 розглядається у повторному другому читанні.

До нього було подано 3128 пропозицій та правок. Під час розгляду на профільному аграрному комітеті було запропоновано врахувати 748 пропозицій, а відхилити – 2380.

Нардепи сьогодні встигли розглянути 160 правок, і жодна із них не була підтримана в залі. Розгляд законопроєкту продовжиться завтра.

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Як повідомив у Telegram голова парламентської фракції “Голосу” Ярослав Железняк, голови фракцій не змогли домовитися щодо “прискорення процесу правок”.

“Завершення земельної реформи рухається… повільно. За сьогодні пройшли 160 поправок із 3128 тільки в першому законопроекті №2194. Поки що переговори голів фракцій щодо “прискорення процесу правок” закінчилися нічим. Тому на нас чекають аналогічні дні ще цілий тиждень і позачергові засідання після закінчення основних”, – прогнозує нардеп.

Законопроєкт №2194 стосується “земельної децентралізації”. Це один із проєктів земельної реформи.

Згідно з цим документом, всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст. Це означає передачу повноважень розпоряджатися землями на місця і фактичну ліквідацію цієї функції у Держгеокадастру.

Законопроєкт також передбачає урізання функцій Держгеокадастру (залишає за ним кадастрову діяльність і геопросторові дані). Функція контролю за самовільним займанням земель перейде до місцевих рад.

Є у порядку денному й ще один законопроєкт, що стосується земельної реформи (№2195) – щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.

Як зазначав раніше міністр аграрної політики Роман Лещенко, вказані законопроєкти – це “основа для розвитку земельних відносин в Україні та майбутнє ефективної земельної реформи, яка стартує вже 1 липня”.

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

 