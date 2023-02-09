Завтра, 10 лютого, майже по всій Київській області на добу будуть скасовані обмеження електропостачання та екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Відтак 10 лютого “Укренерго” буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Київській області для визначення актуальних показників. Саме через це завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення світла майже по всій Київській області.

Проте, у компанії зазначили, що обмеження будуть діяти у частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів. У ДТЕК пояснили, що у ці райони немає можливості постачати електроенергію у повному обсязі внаслідок значного пошкодження обладнання, через що у пікові години можливі відключення світла згідно з графіком.

Зазначимо, що протягом сьогоднішнього дня на Харківщині, Херсонщині та Хмельниччині не вимикатимуть енергопостачання. У цих регіонах сьогодні заплановано проведення вимірів фактичного споживання.

До всіх інших областей доведено ліміти споживання електроенергії, які діятимуть протягом доби. У разу перевищення лімітів в регіоні застосують аварійні відключення.

Загалом же станом на сьогодні споживання електроенергії в Україні залишається значним через низьку температуру повітря. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірній час.

В Одесі та Одеському районі ситуація покращується, поступово подаються більші обсяги електроенергії.

Продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Здійснюється імпорт електроенергії.

За даними “Укренерго”, наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.