Про це повідомляє видання Sport.ua.

Авторами голів на ОСК “Металіст” стали Андрій Ярмоленко (37-ма хвилина з пенальті, 65), Олександр Зінченко (45+2, з пенальті) та Роман Яремчук (59).

Кіпріоти догравали матч у меншості – на 36-й хвилині червону картку отримав захисник Андреас Панайоту за фол “останньої надії” проти Олександра Зубкова.

Товариський матч.

Україна – Кіпр – 4:0

Голи: Ярмоленко (37, пенальті, 65), Зінченко (45+2, пенальті), Яремчук (59)

Червона картка: Панайоту (36, фол останньої надії)

Україна: П’ятов, Соболь, Матвієнко (Караваєв, 61), Кривцов, Забарний, Зінченко, Макаренко (Степаненко, 46), Маліновський (Судаков, 67), Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Бесєдін, 67), Ярмоленко (Шапаренко, 70).

Кіпр: Панаї, Янну, Сотеріу, Каро, Авраам (Кусулос, 46), Кіріаку (Захаріу, 69), Артіматас (Гогіч, 78), Панайоту, Папуліс (Кастанос, 61), М.Іліа (Христофі, 46), Піттас (Лойзу, 85).

Арбітр: Віталій Спасенніковс (Латвія)

Нагадаємо, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив 6 червня, що національна збірна України виступить на Євро-2020 у новій формі, на яку нанесені контур країни і напис: “Слава Україні”.

Нова форма викликала істерику у росіян. Так, депутат Держдуми Росії Дмитро Свищьов “закликав УЄФА заборонити цю форму”.

Натомість посольства Сполучених Штатів і Великої Британії в Києві підтримали дизайн нової форми національної збірної України з футболу, в якій вона виступить на чемпіонаті Європи.

Збірна України на Євро-2020 стартує 13 червня матчем проти Нідерландів в Амстердамі. Після цього будуть два матчі в Бухаресті – 17 червня проти Північної Македонії, а 21 червня – проти Австрії.

Фінал чемпіонату Європи з футболу запланований на 11 липня в Лондоні.