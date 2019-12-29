Про це глава держави поінформував під час брифінгу в аеропорту “Бориспіль”, повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми з вами повертаємо живих людей. Я вам більше скажу: якби у мене було ще 100 “беркутівців”, і мені запропонували б одного розвідника, я б віддав їм 100 “беркутівців” і повернув би живого розвідника”, – наголосив Зеленський.
Він додав, що сьогоднішній обмін утримуваними особами на стадії підготовки міг зірватися “кожну секунду”.
“Кожну секунду кожного дня у нас міг зірватися цей обмін. Тому я чинив як президент України. Моя відповідь дуже проста: я повертав живих. І це найважливіше. Мені так здається. Це був мій вибір”, – заявив Зеленський.
(На відео – з 2:30)
- Напередодні Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб під час Революції Гідності. Так, суд прийняв рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу було визначено і для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).
- У той же вечір в Києві група активістів блокувала виїзд автозаків із Лук’янівського СІЗО, де знаходилися троє з п’яти екс-“беркутівців”, обвинувачених у розстрілах на Майдані.
- П’ять колишніх співробітників “Беркута” сьогодні були доставлені на КПВВ “Майорське” в Донецькій області для обміну.