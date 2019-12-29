Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби була можливість обміняти навіть 100 "беркутівців" на одного українського розвідника, він би зробив це.

Про це глава держави поінформував під час брифінгу в аеропорту “Бориспіль”, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми з вами повертаємо живих людей. Я вам більше скажу: якби у мене було ще 100 “беркутівців”, і мені запропонували б одного розвідника, я б віддав їм 100 “беркутівців” і повернув би живого розвідника”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що сьогоднішній обмін утримуваними особами на стадії підготовки міг зірватися “кожну секунду”.

“Кожну секунду кожного дня у нас міг зірватися цей обмін. Тому я чинив як президент України. Моя відповідь дуже проста: я повертав живих. І це найважливіше. Мені так здається. Це був мій вибір”, – заявив Зеленський.

(На відео – з 2:30)