Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Кабінеті Міністрів відбуватимуться кадрові перестановки доти, доки в країні не буде "ідеального Уряду".

Таку заяву він зробив у фільмі “Рік президента Зеленського”, показаному в ефірі каналу “Україна 24”, повідомляють #Букви.

На думку Зеленського, президент повинен стежити за роботою Кабміну, і якщо якийсь із міністрів не справляється, ініціювати його заміну.

“У нас немає недоторканних. Це стосується й Уряду. Після цих слів знову хтось з українців скаже, що Уряд – це Уряд, у нас Урядом командує прем’єр-міністр. Але я впевнений, що президент повинен за цим стежити. Якщо якийсь із міністрів завалив роботу, не може виконувати свої обов’язки, я, як президент, буду впливати, буду робити все, щоб того чи іншого міністра ми міняли на іншого”, – зазначив Зеленський.

“І будемо ми це робити до того моменту, поки не зробимо ідеальний Уряд. Коли кожна людина, кожен міністр перебуває на своєму місці”, – наголосив він.