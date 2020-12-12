Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня нацгвардійця Віталія Марківа, який понад 3 роки перебував в італійській в'язниці за безпідставним звинуваченням.

Про це поінформували в пресслужбі ОПУ.

Указ про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Марківа був підписаний главою держави на підставі клопотання Міністерства внутрішніх справ.

Як відзначили в пресслужбі, Марків нагороджений “за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов’язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні”.

В ОПУ нагадали, що Віталій Марків був несправедливо засуджений до 24 років позбавлення волі в Італії, однак, “зберігаючи військову честь і громадянську гідність, зумів довести свою невинуватість і здобути свободу”.

Що відомо про справу Марківа?

У 2017 році італійські правоохоронці заарештували українського військового Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі.

Італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, громадянин РФ Андрій Миронов загинули у травні 2014 року в районі селища Андріївка поблизу Слов’янська Донецької області. Вони разом із французьким журналістом Вільямом Рогулоном (він отримав поранення) потрапили під мінометний вогонь.

Захист Марківа відкидав звинувачення у вбивстві та наполягав на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

12 липня 2019 суд міста Павія визнав Марківа винним в смерті Андреа Роккеллі. Він був засуджений до ув’язнення терміном 24 роки.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у справі Марківа.