Про це поінформували в пресслужбі ОПУ.
Указ про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Марківа був підписаний главою держави на підставі клопотання Міністерства внутрішніх справ.
Як відзначили в пресслужбі, Марків нагороджений “за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов’язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні”.
В ОПУ нагадали, що Віталій Марків був несправедливо засуджений до 24 років позбавлення волі в Італії, однак, “зберігаючи військову честь і громадянську гідність, зумів довести свою невинуватість і здобути свободу”.
Що відомо про справу Марківа?
У 2017 році італійські правоохоронці заарештували українського військового Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі.
Італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, громадянин РФ Андрій Миронов загинули у травні 2014 року в районі селища Андріївка поблизу Слов’янська Донецької області. Вони разом із французьким журналістом Вільямом Рогулоном (він отримав поранення) потрапили під мінометний вогонь.
Захист Марківа відкидав звинувачення у вбивстві та наполягав на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.
12 липня 2019 суд міста Павія визнав Марківа винним в смерті Андреа Роккеллі. Він був засуджений до ув’язнення терміном 24 роки.
Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.
У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у справі Марківа.
- Апеляційний суд Мілана 3 листопада ухвалив рішення задовольнити клопотання захисту Віталія Марківа і визнав нацгвардійця не причетним до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі.
- У той же день нацгвардієць Віталій Марків вийшов із в’язниці Опера в Мілані. А 4 листопада він повернувся до України.
- Згодом стало відомо, що Віталій Марків поновився на службі в Національній гвардії.
- Напередодні повідомлялося, що Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт українського військовослужбовця Віталія Марківа. Його звинувачують у нібито умисному вбивстві двох осіб на Донбасі.