Covid-19 Україна

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Зеленський обговорив із Лукашенком екстрадицію затриманих у Білорусі «вагнерівців»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

Середа, 5 серпня 2020, 15:47

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський та Лукашенко детально обговорили питання, пов’язані із затриманням на території Білорусі наприкінці липня групи осіб, яка належить до приватної військової компанії Вагнера. Було відзначено важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів двох держав, зокрема в контексті передачі Україні осіб, що підозрюються в терористичній діяльності на території нашої держави.

В свою чергу, Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання.

“Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами”, – сказав він.

Нагадаємо, правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 особи, ще одного виявили та затримали на півдні країни.

У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації  в період виборчої кампанії”.

  • У Білорусі стосовно затриманих бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер” відкрито кримінальну справу за статтею “підготовка терактів”.
  • Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що Київ може вимагати видачі уродженців України, затриманих у Білорусі разом з іншими бойовиками російської приватної військової компанії “Вагнер”.
  • Міністерство закордонних справ України отримало список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії “Вагнера”.
Теги: Володимир Зеленський, Білорусь, вагнерівці, екстрадиція, Олександр Лукашенко

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