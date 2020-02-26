Про це він сказав в коментарі виданню “Радіо Свобода”.
Так, на питання, чи веде Зеленський переговори з Тігіпком щодо посади в Уряді, він зазначив:
“Я дійсно з багатьма зараз веду співбесіди. І з паном Тігіпко я теж зустрічався. Це правда”.
Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020
Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський дійсно розглядає кандидатуру Сергія Тігіпка на посаду прем’єр-міністра України.
“У Зеленського було б два шляхи: поміняти Гончарука на ще одне молоде дарування (скажімо, Юлію Ковалів), щоб потім було не шкода звільнити або ж взяти когось із бувалих. Тут було три варіанти – Хорошковський, Тігіпко або Аваков. Причому Аваков саме третій у списку”, – розповів один зі співрозмовників #Букв після скандалу з прослуховуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
Ще тиждень тому основним кандидатом на пост прем’єра називали Юрія Вітренка, якого лобіював олігарх Ігор Коломойський. Втім, як стверджують джерела видання в економічних колах, Вітренко начебто зажадав, щоб перед призначенням йому виплатили його премію за газові контракти.
Оскільки гарантій не дали, то переговори зайшли у глухий кут.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.
- 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.