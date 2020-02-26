Про це він сказав в коментарі виданню “Радіо Свобода”.

Так, на питання, чи веде Зеленський переговори з Тігіпком щодо посади в Уряді, він зазначив:

“Я дійсно з багатьма зараз веду співбесіди. І з паном Тігіпко я теж зустрічався. Це правда”.

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський дійсно розглядає кандидатуру Сергія Тігіпка на посаду прем’єр-міністра України.

“У Зеленського було б два шляхи: поміняти Гончарука на ще одне молоде дарування (скажімо, Юлію Ковалів), щоб потім було не шкода звільнити або ж взяти когось із бувалих. Тут було три варіанти – Хорошковський, Тігіпко або Аваков. Причому Аваков саме третій у списку”, – розповів один зі співрозмовників #Букв після скандалу з прослуховуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Ще тиждень тому основним кандидатом на пост прем’єра називали Юрія Вітренка, якого лобіював олігарх Ігор Коломойський. Втім, як стверджують джерела видання в економічних колах, Вітренко начебто зажадав, щоб перед призначенням йому виплатили його премію за газові контракти.

Оскільки гарантій не дали, то переговори зайшли у глухий кут.