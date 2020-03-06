Відповідний пост Мендель опублікувала в своєму Instagram.
“Завтра у Президента Володимира Зеленського обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів”, — написала Мендель.
Також прессекретарка глави держави опублікувала “тизер” — два спільних із Зеленським фото.
“На обкладинці, звичайно, тільки президент”, — уточнила Мендель.
Про який саме журналі йдеться Мендель не повідомила. Але раніше стало відомо, що Президент Зеленський дав інтерв’ю щоденній британській газеті The Guardian, повний текст якого буде опублікований в суботу, 7 березня. Ймовірно, саме про цей журнал йдеться.
Сьогодні, 6 березня, на сайті видання з’явилися витяги з інтерв’ю з Володимиром Зеленським. У бесіді з журналістами Зеленський, зокрема, розповів, що йому “важко чути”, що його візит в Білий дім до президента США Дональда Трампа тільки готується. Також Зеленський висловив занепокоєння відновленням відносин між Францією і Росією та заявив, що дає своєму російському колезі Володимиру Путіну рік для припинення війни на Донбасі.
- У грудні журнал Time розмістив на обкладинці свого європейського грудневого номера фото Президента України Володимира Зеленського.
- Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп потрапили на обкладинку випуску під назвою “Обличчя року” журналу The Week.