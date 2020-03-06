Прессекретарка Президента Юлія Мендель похвалилася спільним з Володимиром Зеленським фото для журналу, на обкладинці якого глава держави скоро з'явиться.

Відповідний пост Мендель опублікувала в своєму Instagram.

“Завтра у Президента Володимира Зеленського обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів”, — написала Мендель.

Також прессекретарка глави держави опублікувала “тизер” — два спільних із Зеленським фото.

“На обкладинці, звичайно, тільки президент”, — уточнила Мендель.

Про який саме журналі йдеться Мендель не повідомила. Але раніше стало відомо, що Президент Зеленський дав інтерв’ю щоденній британській газеті The Guardian, повний текст якого буде опублікований в суботу, 7 березня. Ймовірно, саме про цей журнал йдеться.

Сьогодні, 6 березня, на сайті видання з’явилися витяги з інтерв’ю з Володимиром Зеленським. У бесіді з журналістами Зеленський, зокрема, розповів, що йому “важко чути”, що його візит в Білий дім до президента США Дональда Трампа тільки готується. Також Зеленський висловив занепокоєння відновленням відносин між Францією і Росією та заявив, що дає своєму російському колезі Володимиру Путіну рік для припинення війни на Донбасі.