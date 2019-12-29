Про це глава держави поінформував під час брифінгу в аеропорту “Бориспіль”, повідомляє кореспондент #Букв.
За словами Зеленського, п’ятеро колишніх “беркутівців” “дуже непогано жили ці п’ять років”.
“Вони не такі, як наші, не худі, не биті іншими людьми”, – заявив він.
Глава держави також пообіцяв “розібратися”, чому “беркутівцям” за п’ять років не винесли вироки.
“Чому були без вироків – ми розберемося. Це ніяк не впливатиме на справи Майдану. Поки що все, що ми обіцяємо – ми робимо. Справу Майдану ми завершимо, обов’язково”, – запевнив він.
Зеленський додав, що неодноразово зустрічався з рідними Героїв Небесної сотні.
“Я з повагою ставлюся до всіх батьків і родичів, які втратили близьких на Майдані. Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає. Ми не можемо цього зробити. Але ми могли повернути живих. І я впевнений, що це пріоритет”, – зазначив він.
(На відео – з 2:30)
- Напередодні Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб під час Революції Гідності. Так, суд прийняв рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу було визначено і для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).
- У той же вечір в Києві група активістів блокувала виїзд автозаків із Лук’янівського СІЗО, де знаходилися троє з п’яти екс-“беркутівців”, обвинувачених у розстрілах на Майдані.
- П’ять колишніх співробітників “Беркута” сьогодні були доставлені на КПВВ “Майорське” в Донецькій області для обміну.