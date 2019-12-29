Президент України Володимир Зеленський запевнив, що розслідування "справи Майдану" буде завершено, незважаючи на звільнення та обмін п'яти екс-"беркутівців".

Про це глава держави поінформував під час брифінгу в аеропорту “Бориспіль”, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Зеленського, п’ятеро колишніх “беркутівців” “дуже непогано жили ці п’ять років”.

“Вони не такі, як наші, не худі, не биті іншими людьми”, – заявив він.

Глава держави також пообіцяв “розібратися”, чому “беркутівцям” за п’ять років не винесли вироки.

“Чому були без вироків – ми розберемося. Це ніяк не впливатиме на справи Майдану. Поки що все, що ми обіцяємо – ми робимо. Справу Майдану ми завершимо, обов’язково”, – запевнив він.

Зеленський додав, що неодноразово зустрічався з рідними Героїв Небесної сотні.

“Я з повагою ставлюся до всіх батьків і родичів, які втратили близьких на Майдані. Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає. Ми не можемо цього зробити. Але ми могли повернути живих. І я впевнений, що це пріоритет”, – зазначив він.

(На відео – з 2:30)