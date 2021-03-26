Після загострення на Донбасі президент України Володимир Зеленський закликав лідерів "нормандської четвірки" зробити зусилля для збереження режиму тиші.

Про це президент написав в Twitter.

“Ціна війни – життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю усіх лідерів “нормандської четвірки” та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню”, — написав президент.

Перед цим за підсумками екстреної наради української делегації в ТКГ її речник Олексій Арестович повідомив про термінові перемовини Зеленського та очільника його Офісу Андрія Єрмака з керівництво “нормандської четвірки”.

“Президент і глава Офісу президента України проводять інтенсивні консультації з керівництвом країн” нормандського формату “щодо грубого порушення режиму припинення вогню, в результаті якого загинули четверо українських військовослужбовців”, — сказав Арестович в етері телеканалу “Україна 24”.

Нагадаємо, що сьогодні збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Зазначається, що в результаті обстрілу, чотири українських військовослужбовці загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Згодом стало відомо ім’я одного з загиблих — це підполковник Збройних сил України Коваль Сергій Васильович.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів. Наприклад, 12 березня було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один отримав бойове травмування.