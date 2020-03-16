Президент України Володимир Зеленський в рамках заходів проти коронавірусу закликав провести переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про допомогу в зв'язку з коронавірусом.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в Facebook.

“Закликаю міністерство фінансів провести переговори з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу”, – сказав Зеленський.

Він додав, що найближчим часом очікується програма кредитних канікул для малого і середнього бізнесу.

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