Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в Facebook.

“Закликаю міністерство фінансів провести переговори з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу”, – сказав Зеленський.

Він додав, що найближчим часом очікується програма кредитних канікул для малого і середнього бізнесу.

  • В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
  • Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
  • Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
  • 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.