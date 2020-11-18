Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.
“Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щодня працювати. Це моя робота. І єдина різниця, що я працюю не на Банковій, а на вулиці академіка Заболотного (де розташована лікарня “Феофанія “- ред.)”, – сказав він у своєму блозі.
Зеленський зазначив, що з кожним днем почувається все краще і краще.
“Запахи вже сьогодні повернулися. Сили повертаються. Температура знижується. А бажання повернутися до живої роботі піднімається”, – вказав він.
Президент висловив надію, що наступне відео буде записувати вже не з лікарні.
Нагадаємо, вартість одного ліжко-дня для пацієнтів з COVID-19 у Клінічній лікарні “Феофанія” Державного управління справами становить 7 800 грн. Таку ж суму щоденно витрачають на лікування президента України Володимира Зеленського та глави Офісу президента Андрія Єрмака.
- Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили COVID-19, наразі знаходяться в ізольованих палатах лікарні “Феофанія“. У палаті президента встановлений спецзв’язок. У Єрмака просто ізольована палата.
- П’ятий президент України Петро Порошенко вимагає від Уряду та чинного глави держави Володимира Зеленського протягом 72-х годин відкрити відомчі лікарні та Феофанію для прийняття хворих на коронавірус COVID-19 українців.
- Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що лікарню “Феофанія“ можуть перепрофілювати для хворих на коронавірус COVID-19.