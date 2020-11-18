Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 поки виявився позитивним, і він продовжує залишатися на самоізоляції.

Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

“Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щодня працювати. Це моя робота. І єдина різниця, що я працюю не на Банковій, а на вулиці академіка Заболотного (де розташована лікарня “Феофанія “- ред.)”, – сказав він у своєму блозі.

Зеленський зазначив, що з кожним днем ​​почувається все краще і краще.

“Запахи вже сьогодні повернулися. Сили повертаються. Температура знижується. А бажання повернутися до живої роботі піднімається”, – вказав він.

Президент висловив надію, що наступне відео буде записувати вже не з лікарні.

Нагадаємо, вартість одного ліжко-дня для пацієнтів з COVID-19 у Клінічній лікарні “Феофанія” Державного управління справами становить 7 800 грн. Таку ж суму щоденно витрачають на лікування президента України Володимира Зеленського та глави Офісу президента Андрія Єрмака.