Своїми думками з цього приводу він поділився в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro, яке оприлюднила пресслужба Офісу президента.

У Зеленського запитали, чи схожа робота (президента, – ред.) з театром, сценою”.

У відповідь глава держави заявив, що президентство – це “дуже складна “сцена”.

“Щось схоже є. Справді, іноді треба… Театри різні. Іноді ти можеш потрапити в такий театр, де глядачі по-різному поводяться, наприклад починають говорити по телефону, а на сцені щось відбувається. Тут так само. Тобі треба працювати на цій “сцені”, незважаючи на те, що іноді відбувається навкруги. Це не зовсім роль, яку ти граєш на сцені, бо там через півтори години ти вклонився, і люди аплодують стоячи. А тут цей “спектакль” не закінчується, ніхто не аплодує, і квіти навряд чи тобі принесуть. У будь-якому разі це дуже складна “сцена“, – наголосив Зеленський.

Процес втілення реформ в Україні він порівняв із підйомом на гору. На думку глави держави, він “точно веде країну швидко й тільки вверх”, проте не хоче “в кінці впасти”.

“Я знаю з життєвого досвіду: якщо ти йдеш угору, на вершину, і я це робив кілька разів у житті, важкий рюкзак не треба нести. Ти будеш іти дуже повільно, і тоді це точно не про реформи. Тому я йду без цього багажу, у мене немає досвіду скелелаза, і в мене є мета – лише вперед. Я іноді в деяких питаннях, може, начебто й плутаюсь, у піднятті на цю гору, але я точно веду країну швидко й тільки вверх. Не хочеться, правда, в кінці впасти“, – зазначив Зеленський.

Складність запровадження реформ в Україні він пояснив тим, що є “багато різних людей і сил – як ззовні, так і всередині, які не хочуть бачити потужну країну”.

“Максимально незалежну. Максимально зберігши свою історію, писемність, традиції, своє обличчя, бо керувати однаковими завжди легше. Розумію, що в багатьох питаннях Україна не марширує в ногу, і тому всі ці сили з самого початку (незалежності, – ред.) нашої країни тиснуть. Друге. Багато зацікавлених у тому, що країна ресурсна, красива – надра, ліси, вода, гори, той самий Крим. Історично Україну завжди хотіли мати під собою, бачачи тільки сільськогосподарською країною й ресурсною базою для тих чи інших держав. І також багато років тиснули на країну”, – заявив президент.

Крім того, проблеми нашої країни Зеленський пояснює тим, що “коли Україна отримала незалежність на початку 90-х”, то “її почали розкрадати не тільки ззовні, а й всередині багато людей, які сьогодні є поважними бізнесменами”.

“Я вважаю їх просто бандитами, тобто вони стали мультимільйонерами чи мільярдерами на тому, що залишилося від радянських часів, – на підприємствах. Вони їх не будували, а просто взяли й забрали, “зрейдерили”. Такі були часи. І ці люди – це фінансові групи”, – повідомив глава держави, додавши, що “треба боротися з цими групами”.