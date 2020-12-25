Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19 за свій рахунок. За його словами, отримати COVID-вакцину платно повинні ті, "хто може собі це дозволити".

Про це глава держави поінформував в інтерв’ю виданню “Фокус”.

“Є люди, які можуть дозволити собі купити вакцину. Візьмемо мене… Я нічого безкоштовно як президент не беру”, – зазначив він.

Зеленський запевнив, що український ринок буде відкритий для платної вакцини проти COVID-19.

“Коли ми говоримо з компаніями, які постачатимуть в Україну вакцину, вони просять відкрити для них комерційний ринок. Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення – це бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, будемо вакцинуватися за свій рахунок. Це нормально”, – наголосив глава держави.

“Підхід простий: ми не будемо блокувати платну вакцинацію. Це неправильно. Потрібно відкривати ринок”, – додав Зеленський.

При цьому він висловив переконання, що грошей на вакцину Україні вистачить (для імунізації груп ризику).

“На 8 млн доз у нас є безкоштовна вакцина COVAX. Ми звертаємо увагу на гроші, чи вистачить їх. Я впевнений, що вистачить. Адже є безкоштовна вакцина, є ще додаткові кошти, про які ми говоримо із нашими західними партнерами. Але ще рано говорити, ще не отримали. У будь-якому випадку, люди повинні зрозуміти, що за один день не можна забезпечити 10 млн людей вакциною. Не тому, що наші люди не хочуть вакцинуватися. А тому, що всі країни борються за її отримання”, – розповів президент.

Зеленський хоче, щоб Україна вже в січні 2021 року одержала “100-200 тис. доз” вакцини.

“Але нам доведеться дуже сильно попрацювати, щоб люди пішли вакцинуватися”, – додав він.