Зеленський про видачу «вагнерівців» РФ: Наслідки цього рішення будуть трагічними

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Декілька слів про важливе з великої літери. Про тих самих “вагнерівців”, демонів сучасної війни, яких уряд Білорусі віддав… Росії. На мій погляд, це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах. По-перше, публічно наговорити про якесь нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Цього точно не було. А по-друге, людей, які дійсно мають стосунок до безумовного втручання у справи як Білорусі, так і України – перш за все України – демонстративно віддати третій стороні. Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків”, – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна вважає таке рішення, м’яко кажучи, несправедливим, таким, що не відповідає духу відносин між нашою країною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги.

“Наслідки цього рішення будуть трагічними. Ми розуміємо, що “вагнерівці” все одно повернуться до свого звичного заняття – розповсюдження війни. Дай Боже, щоб білоруській владі не довелося й на своїй території отримати ще один палаючий, знекровлений Донбас, створити який всі ці “вагнерівці” дуже добре вміють. Бо вони – це ж про експансіонізм і насилля. Тільки про насилля. Проте й самі “вагнерівці”, і будь-хто інший, чий бізнес за їхньою власною характеристикою – смерть, повинні розуміти: все одно доведеться відповідати. Перед законом чи вже одразу перед Богом – покаже час. Уникнути відповідальності ніхто не зможе”, – резюмував глава держави.