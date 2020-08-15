Covid-19 Україна

оновлено 15.08.2020 о 10:02

Всього:

89719(+1847)

Хворіють:

40245(+1847)

Вилікувались:

47430(+633)

Померло:

2044(+33)

09:01 Майлі Сайрус і Коді Сімпсон розійшлися
08:32 Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню
07:59 У вихідні на заході України очікуються дощі
01:35 Гурт KAZKA представив чорно-білий кліп на трек із останнього альбому
01:03 Уряд України готовий запропонувати роботу IT-фахівцям із Білорусі
00:45 Через вибухи в Бейруті постраждали понад 600 історичних будівель, – ЮНЕСКО
00:35 В Італії зафіксували різкий стрибок захворюваності COVID-19

14 серпня

23:48 У Білорусі порушили понад 90 кримінальних справ через заворушення
23:23 Гейлі Болдвін знялася топлес для індійського Vogue
22:52 У Білорусі вийшли на волю п'ятеро українців, затриманих під час протестів, — МЗС
20:47 «Євросолідарність» вимагає скликати позачергову сесію Ради через ситуацію з коронавірусом
20:22 Французька федерація рибальства подала скаргу на Nestle через масову загибель риби
19:32 У ЗМІ повідомили про тиск Єрмака на членів ЦВК: на Банковій спростовують
19:14 Біллі Айлиш і Spotify запустили проєкт «Лист в майбутнє»
18:41 Застосунок Find My Mobile на смартфонах Samsung давав змогу видалити всі дані
18:09 Кріссі Тейген і Джон Ледженд чекають на третю дитину
17:59 «Укрзалізниця» тимчасово зупинила посадку пасажирів у трьох містах із «червоної зони»
17:36 Linkin Park анонсували перевидання «Hybrid Theory» і презентували невидану пісню
17:18 Вибухи в Бейруті: Зеленський розпорядився надати Лівану гуманітарну допомогу
17:01 Леді Гага виступить на церемонії MTV Video Music Awards
16:31 Стало відомо, коли Україна та Казахстан відновлять авіасполучення
15:56 Майлі Сайрус випустила кліп Midnight Sky, який зняла сама
15:39 Гуманітарної кризи з водою в Криму немає, це теза пропаганди РФ, — Кулеба

Зеленський про видачу «вагнерівців» РФ: Наслідки цього рішення будуть трагічними

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Білорусі видати "вагнерівців" Росії та заявив, що його наслідки будуть трагічними.

Субота, 15 серпня 2020, 10:55

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Декілька слів про важливе з великої літери. Про тих самих “вагнерівців”, демонів сучасної війни, яких уряд Білорусі віддав… Росії. На мій погляд, це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах. По-перше, публічно наговорити про якесь нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Цього точно не було. А по-друге, людей, які дійсно мають стосунок до безумовного втручання у справи як Білорусі, так і України – перш за все України – демонстративно віддати третій стороні. Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків”, – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна вважає таке рішення, м’яко кажучи, несправедливим, таким, що не відповідає духу відносин між нашою країною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги.

“Наслідки цього рішення будуть трагічними. Ми розуміємо, що “вагнерівці” все одно повернуться до свого звичного заняття – розповсюдження війни. Дай Боже, щоб білоруській владі не довелося й на своїй території отримати ще один палаючий, знекровлений Донбас, створити який всі ці “вагнерівці” дуже добре вміють. Бо вони – це ж про експансіонізм і насилля. Тільки про насилля. Проте й самі “вагнерівці”, і будь-хто інший, чий бізнес за їхньою власною характеристикою – смерть, повинні розуміти: все одно доведеться відповідати. Перед законом чи вже одразу перед Богом – покаже час. Уникнути відповідальності ніхто не зможе”, – резюмував глава держави.

Нагадаємо, що раніше правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська було затримано 32 осіб, ще одного виявили та затримали на півдні країни. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.

  • У Білорусі стосовно затриманих бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер” було відкрито кримінальну справу за статтею “підготовка терактів”.
  • Міністерство закордонних справ України отримало список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії “Вагнера”.
  • Згодом Офіс генерального прокурора скерував до генеральної прокуратури Білорусі запити щодо видачі 28 затриманих бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнера”, серед яких є 9 громадян України.
  • Проте 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 найманців приватної військової компанії “Вагнера”, які були затримані на території країни 29 липня.
Теги: , Володимир Зеленський, Білорусь, вагнерівці, влада Білорусі, ПВК Вагнера, Росія, РФ

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись