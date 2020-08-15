Зеленський про видачу «вагнерівців» РФ: Наслідки цього рішення будуть трагічними

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Декілька слів про важливе з великої літери. Про тих самих “вагнерівців”, демонів сучасної війни, яких уряд Білорусі віддав… Росії. На мій погляд, це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах. По-перше, публічно наговорити про якесь нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Цього точно не було. А по-друге, людей, які дійсно мають стосунок до безумовного втручання у справи як Білорусі, так і України – перш за все України – демонстративно віддати третій стороні. Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків”, – наголосив Зеленський.
Він зазначив, що Україна вважає таке рішення, м’яко кажучи, несправедливим, таким, що не відповідає духу відносин між нашою країною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги.
“Наслідки цього рішення будуть трагічними. Ми розуміємо, що “вагнерівці” все одно повернуться до свого звичного заняття – розповсюдження війни. Дай Боже, щоб білоруській владі не довелося й на своїй території отримати ще один палаючий, знекровлений Донбас, створити який всі ці “вагнерівці” дуже добре вміють. Бо вони – це ж про експансіонізм і насилля. Тільки про насилля. Проте й самі “вагнерівці”, і будь-хто інший, чий бізнес за їхньою власною характеристикою – смерть, повинні розуміти: все одно доведеться відповідати. Перед законом чи вже одразу перед Богом – покаже час. Уникнути відповідальності ніхто не зможе”, – резюмував глава держави.
Нагадаємо, що раніше правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська було затримано 32 осіб, ще одного виявили та затримали на півдні країни. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.
- У Білорусі стосовно затриманих бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер” було відкрито кримінальну справу за статтею “підготовка терактів”.
- Міністерство закордонних справ України отримало список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії “Вагнера”.
- Згодом Офіс генерального прокурора скерував до генеральної прокуратури Білорусі запити щодо видачі 28 затриманих бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнера”, серед яких є 9 громадян України.
- Проте 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 найманців приватної військової компанії “Вагнера”, які були затримані на території країни 29 липня.