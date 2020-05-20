Зеленський сказав, що по плівкам Єрмака триває слідство, але він вже знає відповіді

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє кореспондент #Букв.
“Що стосується пана Єрмака, для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи. Я знаю, для чого. Я знаю, хто шантажував цими записами, хотів шантажувати мене особисто, щоб я зняв Єрмака“, – заявив він.
При цьому Президент сказав, що не готовий поки говорити, хто це зробив, тому що “йде слідство”.
“Ось як би там слідство не закінчилося, у мене є відповідь, повна. Частково там є відповідь, чому я деяких людей звільняю“, – уточнив він.
Нагадаємо, 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.
Брата голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата глави ОП Зеленського Андре Єрмака – Дениса Єрмака.
- Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти народного депутата з фракції “Слуги народу” Гео Лероса через відеозаписи про нібито “торгівлю” державними посадами за участю брата глави ОП Дениса Єрмака.