Зеленський сказав, що по плівкам Єрмака триває слідство, але він вже знає відповіді

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє кореспондент #Букв.

“Що стосується пана Єрмака, для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи. Я знаю, для чого. Я знаю, хто шантажував цими записами, хотів шантажувати мене особисто, щоб я зняв Єрмака“, – заявив він.

При цьому Президент сказав, що не готовий поки говорити, хто це зробив, тому що “йде слідство”.

“Ось як би там слідство не закінчилося, у мене є відповідь, повна. Частково там є відповідь, чому я деяких людей звільняю“, – уточнив він.

Нагадаємо, 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.