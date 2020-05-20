Covid-19 Україна

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Зеленський сказав, що по плівкам Єрмака триває слідство, але він вже знає відповіді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже знає відповіді слідства по плівкам Андрія Єрмака.

Середа, 20 травня 2020, 13:13

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє кореспондент #Букв.

Що стосується пана Єрмака, для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи. Я знаю, для чого. Я знаю, хто шантажував цими записами, хотів шантажувати мене особисто, щоб я зняв Єрмака, заявив він.

При цьому Президент сказав, що не готовий поки говорити, хто це зробив, тому що йде слідство”.

Ось як би там слідство не закінчилося, у мене є відповідь, повна. Частково там є відповідь, чому я деяких людей звільняю, уточнив він.

Нагадаємо, 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.

Брата голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.

Теги: Андрій Єрмак, Володимир Зеленський, Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Плівки Єрмака, розслідування

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