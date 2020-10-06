Про це він заявив в інтерв’ю виданню Politico Europe. Повна версія інтерв’ю опублікована на сайті глави держави.

“Ні”, – коротко відповів Зеленський на пряме запитання, чи можуть відбутися місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу.

За словами Зеленського, без контролю над кордоном неможливо провести вільні і чесні вибори за участю міжнародних спостерігачів.

“Я казав і президенту Макрону (лідеру Франції Еммануелю Макрону, – ред.), і канцлеру Німеччини Меркель, і президенту Путіну, що в нас не буде там спостерігачів, якщо не буде кордону (під нашим контролем) і ми не зможемо контролювати перебіг виборів. Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там не будуть ніколи”, – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що без контролю над кордоном неможливо буде забезпечити участь усіх партій у виборах.

“З точки зору безпекової ситуації – не буде вільного доступу для всіх партій. А це те, що має бути, – має бути вільний вибір народу України. Не працюватиме правоохоронна система. Ми не знаємо, що буде відбуватися, якщо не буде (контрольованого Україною, – ред.) кордону між Україною та Росією. Кордон України має контролювати саме українська влада. Я це кажу відкрито. Я вважаю, що по-іншому не може бути. Суспільний вибух у нас в Україні, той чи інший пункт – це просто фізично неможливо”, – пояснив Зеленський.

“В одному з “мінських” пунктів є виведення всіх незаконних військових формувань з території. Як їх будуть виводити, куди вони повинні вийти… Потім – передача нам контролю над кордоном. І тоді ми будемо знати, що нічого іншого не відбувається, що там не перебувають якісь інші мілітаризовані формування й вони не повертаються”, – додав глава держави.