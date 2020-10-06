Про це він заявив в інтерв’ю виданню Politico Europe. Повна версія інтерв’ю опублікована на сайті глави держави.
“Ні”, – коротко відповів Зеленський на пряме запитання, чи можуть відбутися місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу.
За словами Зеленського, без контролю над кордоном неможливо провести вільні і чесні вибори за участю міжнародних спостерігачів.
“Я казав і президенту Макрону (лідеру Франції Еммануелю Макрону, – ред.), і канцлеру Німеччини Меркель, і президенту Путіну, що в нас не буде там спостерігачів, якщо не буде кордону (під нашим контролем) і ми не зможемо контролювати перебіг виборів. Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там не будуть ніколи”, – наголосив Зеленський.
Він також зазначив, що без контролю над кордоном неможливо буде забезпечити участь усіх партій у виборах.
“З точки зору безпекової ситуації – не буде вільного доступу для всіх партій. А це те, що має бути, – має бути вільний вибір народу України. Не працюватиме правоохоронна система. Ми не знаємо, що буде відбуватися, якщо не буде (контрольованого Україною, – ред.) кордону між Україною та Росією. Кордон України має контролювати саме українська влада. Я це кажу відкрито. Я вважаю, що по-іншому не може бути. Суспільний вибух у нас в Україні, той чи інший пункт – це просто фізично неможливо”, – пояснив Зеленський.
“В одному з “мінських” пунктів є виведення всіх незаконних військових формувань з території. Як їх будуть виводити, куди вони повинні вийти… Потім – передача нам контролю над кордоном. І тоді ми будемо знати, що нічого іншого не відбувається, що там не перебувають якісь інші мілітаризовані формування й вони не повертаються”, – додав глава держави.
- 15 липня Верховна Рада України призначила на 25 жовтня 2020 року чергові місцеві вибори. Відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України — тільки на підконтрольній українській владі території.
- 19 серпня під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі голова делегації України Леонід Кравчук проінформував сторони про те, що звернувся до парламенту з приводу цієї постанови. Він попросив Раду розглянути питання щодо відповідності постанови закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” та Мінським угодам.
- Згодом Леонід Кравчук пояснив, що зміна тексту постанови є вимогою російської сторони.
- 26 серпня, після засідання парламентського комітету з питань державної влади, на якому розглядався лист Кравчука, віце-прем’єр Олексій Резніков проінформував, що вибори в ОРДЛО регулюють не цією постановою, а окремим законом, який має прийняти парламент.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков виступив проти внесення змін до постанови щодо місцевих виборів, через яку Росія блокує Мінські перемовини.