Президент Володимир Зеленський вважає найвдалішим розв'язанням проблеми з Конституційним судом самостійний вихід у відставку суддів КСУ.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Президент вважає, що найкращим шляхом для вирішення проблеми з КСУ є самостійне подання у відставку усіх 15 суддів КСУ, які розглядали справу щодо декларування та Нацагентства з питань запобігання корупції.

“Я вважаю, щоби, скажімо так, вийти з цього конституційного колапсу (і державницького вже)… Я вважаю, що, в принципі, найбліребальніший вихід це… Якщо судді бачать довіру людей, бачать реакцію президента,парламентарів, бачать реакцію (найголовніше) суспільства, наших західних партнерів… Вони мають зробити висновки і піти у відставку”, — сказав Зеленський.

На думку президента, піти у відставку мають всі 15 суддів КСУ, але ті, хто не підтримав рішення щодо декларування, матимуть шанс потрапити до нового складу КСУ.

Як повідомлялося раніше, через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується скасувати попереднє рішення КСУ і звільнити всіх суддів, “має ознаки конституційного перевороту”.

31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.