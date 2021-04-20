Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці хочу отримати чіткі сигнали щодо того, що в разі вторгнення Росії міжнародні партнери підтримають не тільки санкціями і резолюціями.

Про це йшлося у відеозверненні президента, опубліковано пізнього вечора вівторка, 20 квітня.

Зеленський наголосив, що лідери країн світу та міжнародні організації висловлюють підтримку Україні, яка потерпає від російської агресії.

“Я говорив з лідерами США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, президентом Ради Європи та генсеком НАТО. Вони, як і інші наші партнери, на нашому боці. Вони прекрасно бачать справжні мотиви Росії. Готові підтримувати нас фінансово, готові запроваджувати дедалі більше жорстких санкцій, ухвалювати жорсткі резолюції. Це правильно, необхідно, і за все це Україна дійсно щиро вдячна”, — сказав Зеленський.

Однак, наголосив президент, підтримка Україна має бути більшою. Зокрема, мають бути розв’язані питання щодо присутності Росії ПАРЄ та її повноважень в Раді безпеки ООН, питання щодо будівництва “Північного потоку-2”.

“Нашим громадянам потрібно розуміти: на що ще готовий світ? Як саме, ким саме ви допоможете нам, якщо дехто знову проігнорує кордони в центрі Європи? Чи розумієте ви, що Україні (а разом з нею — всьому світу, що вірить в силу міжнародного права) може знадобитися значно більше, ніж “дипломатична стурбованість”. Всім нам може знадобитися рішучість. Чи готовий світ до вирішення складних задач? Чи перестане він у випадку широкомасштабної агресії з боку РФ ховатись від неприємних питань, зокрема, щодо Радбезу ООН, ПАРЄ, “Північного потоку-2″?”, — додав Зеленський.

Президент наголосив, що українцям потрібні читкі сигнали, що Україна, яка є “щитом ля Європи”, отримає підтримку “не просто як партнерів з трибун, а як гравців однієї команди — безпосередньо на полі, плече до плеча”.