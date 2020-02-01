Про це йдеться в статті “ПАРЄ як Анна Кареніна: чи остаточно програла Україна російським грошам і впливу”.
Так, з одного боку Асамблея повинна дотримуватися раніше задекларованих європейських цінностей. З іншого – член ПАРЄ Росія робить щороку членський внесок у розмірі 30 млн євро.
У результаті Асамблея на останній сесії затвердила повноваження російської делегації, а також призначила віце-спікером її голову Петра Толстого.
Член української делегації, народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко повідомив у коментарі #Буквам, що у нього це призначення викликає аналогію: “наша Асамблея як Анна Кареніна розривається між цінностями європейськими й грошима російськими”.
При цьому нардеп переконаний, що українській делегації слід залишатися в ПАРЄ.
“Звичайно, нам все одно потрібно бути на сесії, тому що наша відсутність у жовтні зіграла проти нас. І якщо нас там не буде, то буде лише гірше і по Криму, і Донбасу”, – зазначив Гончаренко.
Нардеп також озвучив причини, які, на його думку, лягли в основу останніх рішень ПАРЄ на користь РФ. Одна з них – прагнення української влади “домовлятися” з РФ.
“Справа і в зусиллях Росії, які вони вклали. І у втомі. І в тому, що останнім часом рефрен нашої дипломатії – це домовитися. А якщо домовляємося ми, то чому іншим цього не робити? Чому хтось повинен бути більш принциповий щодо нас, ніж ми самі?” – заявив Гончаренко.
Водночас нардеп наголосив, що українські вимоги підтримали представники делегацій Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Польщі, Великобританії, Швеції, Ісландії, Молдови, Словаччини, і це вже немало.
- 30 січня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, в якій Росія визнана стороною Мінських домовленостей. У документі також міститься заклик до РФ припинити агресію проти України.
- Перед цим ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі.
- Новим головою Парламентської асамблеї став представник Бельгії Рік Дамс. #Букви розповідали, що про нього відомо.
- Заступник голови Держдуми Російської Федерації, глава російської делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Петро Толстой був обраний віце-спікером ПАРЄ.