Ряд рішень, які Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила на користь Росії, свідчать про те, що ПАРЄ розривається між цінностями і грошовим інтересом.

Про це йдеться в статті “ПАРЄ як Анна Кареніна: чи остаточно програла Україна російським грошам і впливу”.

Так, з одного боку Асамблея повинна дотримуватися раніше задекларованих європейських цінностей. З іншого – член ПАРЄ Росія робить щороку членський внесок у розмірі 30 млн євро.

У результаті Асамблея на останній сесії затвердила повноваження російської делегації, а також призначила віце-спікером її голову Петра Толстого.

Член української делегації, народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко повідомив у коментарі #Буквам, що у нього це призначення викликає аналогію: “наша Асамблея як Анна Кареніна розривається між цінностями європейськими й грошима російськими”.

При цьому нардеп переконаний, що українській делегації слід залишатися в ПАРЄ.

“Звичайно, нам все одно потрібно бути на сесії, тому що наша відсутність у жовтні зіграла проти нас. І якщо нас там не буде, то буде лише гірше і по Криму, і Донбасу”, – зазначив Гончаренко.

Нардеп також озвучив причини, які, на його думку, лягли в основу останніх рішень ПАРЄ на користь РФ. Одна з них – прагнення української влади “домовлятися” з РФ.

“Справа і в зусиллях Росії, які вони вклали. І у втомі. І в тому, що останнім часом рефрен нашої дипломатії – це домовитися. А якщо домовляємося ми, то чому іншим цього не робити? Чому хтось повинен бути більш принциповий щодо нас, ніж ми самі?” – заявив Гончаренко.

Водночас нардеп наголосив, що українські вимоги підтримали представники делегацій Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Польщі, Великобританії, Швеції, Ісландії, Молдови, Словаччини, і це вже немало.