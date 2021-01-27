Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту невідкладний законопроєкт, яким пропонує повернути покарання у вигляді позбавлення волі за неподання декларації або брехню в них.

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 26 січня, РНБО ухвалила рішення щодо законопроєкту, який передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

РНБО схвалила цей законопроєкт та рекомендувала президентові подати його на розгляд до Верховної Ради як невідкладний.

27 січня Зеленський підписав указ №26/2021, який увів рішення РНБО в дію. Відповідний законопроєкт №4651 “Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” вже зареєстрований в парламенті. Текст законопроєкту станом на 18:00 27 січня на сайті парламенту відсутній.

Що пропонують?

Згідно з повідомленням на сайті президента, пропонуються зміни до двох статей Кримінального Кодексу (366-2, 366-3). Йдеться про такі зміни: 366-2 ККУ Як зараз: Наразі стаття 366-2 ККУ встановлює, що за умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо вони відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 094 500 грн — 8 756 000 гривень станом на січень 2021 року), передбачені: або штраф 2500-3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42,5-51 тисяч гривень);

або громадські роботи на строк 150-200 годин;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. За умисне внесення недостовірних відомостей на понад 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачено: або штраф на 3000-5000 НМДГ (51-85 тисяч гривень);

або 150-240 годин громадських робіт;

або обмеження волі на строк до двох років;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тобто незалежно від суми, на яку суб’єкт декларування збрехав, йому загрожують тільки штраф в рази менший за суму, на яку збрехав, громадські роботи або обмеження волі. Більш серйозне покарання не передбачено. Що пропонується: Законопроєктом пропонується виправити цю ситуацію, повернувши покарання у вигляді позбавлення волі. Так за брехню на суму 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 094 500 — 4 378 000 гривень) пропонують: або штрафувати на 3000-4000 НМДГ (51-68 тисяч гривень);

або призначати 150-240 годин громадських робіт;

або обмежувати волю на строк до 2 років;

позбавляти права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Тобто суму штрафу та кількість годин громадських робіт за брехню в декларації на суму до 4,4 млн пропонують збільшити, а також додати покарання у вигляді обмеження волі.

Якщо йдеться про брехню на суму понад 4,4 млн гривень, пропонують:

або штрафувати на 4000-5000 НДМГ (68-85 тисяч гривень);

або призначати 150-240 годин громадських робіт;

або обмежувати волю на строк до 2 років;

або позбавляти волі на той самий строк;

позбавляти права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

366-3 ККУ