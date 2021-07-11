Президент України Володимир Зеленський зустрівся кандидатом у канцлери Німеччини від правлячого в країні Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президент зауважив, що Німеччина є важливим партнером України та висловив сподівання, що Федеральний уряд продовжить політику підтримки України.

“Для України важливо, щоб наступний Федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО”, – зазначив він.

Зеленський зауважив, що понад 60% українців підтримують вступ України до ЄС. На зустрічі було відзначено, що під час Революції Гідності українці продемонстрували відданість європейським цінностям та готовність їх відстоювати.

Глава держави поінформував про безпекову ситуацію в регіоні, передусім у контексті концентрації російських військ та озброєння вздовж українського державного кордону.

Фото: Офіс президента

Також було наголошено на важливості активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в межах Нормандського формату та Мінського процесу.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанню “Північного потоку – 2”. Президент України наголосив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.

Зеленський та Армін Лашет обмінялися думками щодо подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва та налагодження ще більш тісного партнерства.

Крім того, сторони обговорили питання боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Європейського Союзу, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.

Нагадаємо, що зустріч Зеленського і Меркель заплановано на 12 липня.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить ряд питань, зокрема врегулювання ситуації на Донбасі та реформи. Переговори відбудуться пройдуть 12 липня.