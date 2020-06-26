Covid-19 Україна

оновлено 26.06.2020 о 17:01

Всього:

41117(+1109)

Хворіють:

21732(+1109)

Вилікувались:

18299(+541)

Померло:

1086(+19)

18:22 Зеленський звільнив главу Кіровоградської ОДА, якого піймали на хабарі
18:14 На Донбасі поранено українського військового
18:14 В Одесі неонацисти намагалися підпалити мечеть — СБУ
Партнерський матеріал
17:51 Трансформації бізнесу, кризовий менеджмент та комунікації: онлайн-конференція CASES
17:34 Прем'єру фільму Нолана «Тенет» знову перенесли
17:24 У Шотландії чоловік з ножем напав на людей, є загиблі
17:20 37 % українців вважають, що коронавірус створили штучно, аби скоротити населення
16:45 «Підписав якийсь документ»: херсонське видання потролило візит Зеленського до області
16:32 На виставку картин родини Порошенків знову прийшли співробітники ДБР
16:01 Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через відмову в акредитації на зустріч з Зеленським: публікують порожні сторінки
16:00 Польська авіакомпанія відновить польоти до трьох українських міст
15:34 ВООЗ попередила 11 європейських країн про новий спалах COVID-19, серед них – Україна
15:18 До вченого прийшли з СБУ через протести проти призначення Шкарлета
14:59 Сьогодні відзначається День кримськотатарського національного прапора
14:52 Кличко розповів, як отримати допомогу людям, які втратили роботу на карантині
14:49 Анатолія Шарія викликали на допит в ДФС
14:28 Платежі тютюнових компаній в держбюджет досягають більше 10% всіх надходжень, – голова податкової Любченко
14:16 Російська співачка Наташа Корольова записала пісню українською мовою
14:09 У Києві ще у 115 людей виявили захворювання на COVID-19
13:58 70 % українців вважають, що коронавірус штучно створили у Китаї
13:36 У Михайла Єфремова стався серцевий напад, – адвокат
13:33 У Києві горіли торгові павільйони, є загиблий
13:28 У Києві можуть знову обмежити роботу транспорту через коронавірус
13:21 Танцюючий мільйонер Джанлукка Ваккі розкрив секрет ідеальної фізичної форми
12:58 «Слуга народу», яка заявила про дітей «низької якості», назвала реакцію суспільства «булінгом»
12:46 На одному із ринків Києва стався спалах коронавірусу: захворіли 5 працівників
12:25 У МОЗ закликали посилити контроль за дотриманням карантину у транспорті та супермаркетах
12:01 Захист Стерненка заявив відвід прокурору Бозовуляку
11:58 В Україні показник летальності від COVID-19 менший, ніж в інших країнах
11:45 Дружина екс-нардепа Хомутинника під час карантину літала в Німеччину на шопінг, – «Схеми»
Ексклюзив
11:37 Стерненко приїхав в апеляційний суд: туди стягнули поліцію та Нацгвардію
10:56 Олігархи і депутати літали по Україні і світу, незважаючи на закрите авіасполучення, – «Схеми»

Зеленський звільнив главу Кіровоградської ОДА, якого піймали на хабарі

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня, якого піймали на хабарі, з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

П’ятниця, 26 червня 2020, 18:22

Фото: Facebook/Андрій Балонь

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Отримав декілька днів тому від Служби безпеки України інформацію щодо того, що в оточенні голови обласної державної адміністрації відбуваються, м’яко кажучи, неправильні речі, пов’язані з порушенням закону України. Закон один для всіх. Тому коли я одержав цю інформацію, одразу сказав, що звільню голову облдержадміністрації. А правоохоронні органи мають займатися всім іншим. Немає “наші – не наші”. Вкрав – сідай”, – прокоментував Зеленський.

Зазначимо, що вчора, 25 червня, детективи Національного антікоррупціоннго бюро (НАБУ) затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації та чиновника ОДА за підозрою в отриманні хабара в розмірі 1,8 млн гривень.

 

Теги: Володимир Зеленський, ОДА

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись