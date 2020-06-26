Зеленський звільнив главу Кіровоградської ОДА, якого піймали на хабарі

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня, якого піймали на хабарі, з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Отримав декілька днів тому від Служби безпеки України інформацію щодо того, що в оточенні голови обласної державної адміністрації відбуваються, м’яко кажучи, неправильні речі, пов’язані з порушенням закону України. Закон один для всіх. Тому коли я одержав цю інформацію, одразу сказав, що звільню голову облдержадміністрації. А правоохоронні органи мають займатися всім іншим. Немає “наші – не наші”. Вкрав – сідай”, – прокоментував Зеленський.

Зазначимо, що вчора, 25 червня, детективи Національного антікоррупціоннго бюро (НАБУ) затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації та чиновника ОДА за підозрою в отриманні хабара в розмірі 1,8 млн гривень.