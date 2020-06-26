Зеленський звільнив главу Кіровоградської ОДА, якого піймали на хабарі

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
“Отримав декілька днів тому від Служби безпеки України інформацію щодо того, що в оточенні голови обласної державної адміністрації відбуваються, м’яко кажучи, неправильні речі, пов’язані з порушенням закону України. Закон один для всіх. Тому коли я одержав цю інформацію, одразу сказав, що звільню голову облдержадміністрації. А правоохоронні органи мають займатися всім іншим. Немає “наші – не наші”. Вкрав – сідай”, – прокоментував Зеленський.
Зазначимо, що вчора, 25 червня, детективи Національного антікоррупціоннго бюро (НАБУ) затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації та чиновника ОДА за підозрою в отриманні хабара в розмірі 1,8 млн гривень.
- 12 червня детективи Національного антикорупційного бюро задокументували факт надання неправомірної вигоди в розмірі 6 млн доларів для керівництва НАБУ та керівника САП — Назара Холодницького.
- Рекордний хабар пропонувався за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським. Троє фігурантів цієї справи заарештовані.