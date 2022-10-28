Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо припинення громадянства судді Верховного суду Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт. Він доручив перевірити підстави звинувачення.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський доручив Комісії при президентові з питань громадянства вивчити це питання, перевіривши, чи є підстави для припинення громадянства судді Богдана Львова.

“Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано”, — додав Зеленський.

Авторка петиції зазначала, що “наявність російського громадянства у судді, який ухвалює рішення іменем України та до того ж обіймає високу адміністративну посаду в судовій системі, є загрозою державності й вершиною некомпетентності правоохоронних органів на восьмому році війни з Росією”.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України заявила, що у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова є російський паспорт. Заяву зробили після відповідної перевірки судді.

Раніше розслідування проєкту “Схеми” виявило у Богдана Львова російське громадянство, яке надали ще у 1999 році у Москві. На той момент він вже працював суддею в Україні. У 2012 році чоловік оновив російський паспорт після досягнення 45 років. Його дружина, яка родом з Москви, теж має паспорт РФ.

Після публікації Богдан Львов звернувся до ДБР та СБУ, звинувативши журналістів у поширенні записів з метою його дискредитації. 26 вересня він назвав поширені документи “якісною фальшивкою”, а через два дні заявив, що “Схеми” поширили фейк.

СБУ встановила, що у 2012 році Львов Богдан Юрійович отримав паспорт громадянина РФ № 4512799636 замість паспорта від 1999, який втратив чинність. Також він отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ. Йдеться про квартиру за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе, 88.