Про це йдеться у відеозверненні глави держави.
Так, зараз головне – інформувати світ про російську агресію, що триває, про той дестабілізаційний вплив, який РФ здійснює на увесь світ. Коли світ зосереджений на протидії війні, енергетичній і продовольчій кризам, руйнації звичних міжнародних відносин, кліматичний порядок денний очевидно страждає. А руйнацію клімату неможливо якось поставити на паузу, зауважив Зеленський.
Тому кожен, на його переконання, хто серйозно розглядає кліматичний порядок денний, так само серйозно повинен розглядати й необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити нашу територіальну цілісність і примусити РФ до справжніх переговорів про мир.
До таких переговорів, які Україна неодноразово пропонувала і на які завжди отримувала “божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи шантажем”.
Український президент наголосив, що основними умовами перемовин є:
- відновлення територіальної цілісності,
- повага до Статуту ООН,
- відшкодування всіх збитків, завданих війною,
- покарання кожного воєнного злочинця,
- гарантії, що це не повториться.
“Це абсолютно зрозумілі умови”, – резюмував він.
Раніше стало відомо, що адміністрація Байдена приватно заохочує лідерів України дати сигнал про відкритість для переговорів з РФ та відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, якщо президент РФ Володимир Путін не буде усунений від влади.
- Західні дипломати вважають, що Вашингтон і його союзники не бачать перспектив швидкого припинення війни в Україні шляхом переговорів, враховуючи високі ставки для Москви та Києва, а також той факт, що обидві сторони вірять, що можуть перемогти. Водночас Організація Північноатлантичного договору та її члени заявляють, що вони сповнені рішучості продовжувати надавати економічну та військову допомогу Україні, оскільки вона бореться за те, щоб звести нанівець минулі успіхи військ РФ, та покарати Москву санкціями за її напад на її меншого сусіда.
- Єльський університет опублікував лекції з американським істориком Тімоті Снайдером, що присвячені історії України, її значенню для світу, а також зв’язкам з РФ та шляху виборювання незалежності нашої держави.
- Дослідники ідентифікували серію російських інформаційних операцій, спрямованих на вплив на американські вибори та, ймовірно, підрив підтримки України у війні з росіянами.