Президент України Володимир Зеленський поінформував про важливе міжнародне звернення на кліматичному саміту. За його словами кожен, хто серйозно розглядає кліматичний порядок денний, повинен розглядати й необхідність негайно зупинити російську агресію і примусити РФ до "справжніх переговорів про мир".

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Так, зараз головне – інформувати світ про російську агресію, що триває, про той дестабілізаційний вплив, який РФ здійснює на увесь світ. Коли світ зосереджений на протидії війні, енергетичній і продовольчій кризам, руйнації звичних міжнародних відносин, кліматичний порядок денний очевидно страждає. А руйнацію клімату неможливо якось поставити на паузу, зауважив Зеленський.

Тому кожен, на його переконання, хто серйозно розглядає кліматичний порядок денний, так само серйозно повинен розглядати й необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити нашу територіальну цілісність і примусити РФ до справжніх переговорів про мир.

До таких переговорів, які Україна неодноразово пропонувала і на які завжди отримувала “божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи шантажем”.

Український президент наголосив, що основними умовами перемовин є:

відновлення територіальної цілісності,

повага до Статуту ООН,

відшкодування всіх збитків, завданих війною,

покарання кожного воєнного злочинця,

гарантії, що це не повториться.

“Це абсолютно зрозумілі умови”, – резюмував він.

Раніше стало відомо, що адміністрація Байдена приватно заохочує лідерів України дати сигнал про відкритість для переговорів з РФ та відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, якщо президент РФ Володимир Путін не буде усунений від влади.