Про це український президент повідомив у Facebook.
Глава Монголії висловив співчуття колезі щодо наслідків російської агресії.
Провів телефонну розмову з Президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом. Прийняв співчуття колеги щодо жертв повномасштабного російського вторгнення в Україну”, – зазначив Зеленський.
Також сторони відзначили важливість розвитку двосторонніх відносин.
Варто зауважити, що вже тривалий час Монголія зберігає дружні відносини з РФ. Зокрема у травні 2022 року в Улан-Уде відбувався форум “Росія-Монголія. Партнерство у новій реальності”.
Окрім цього, влітку минулого року в Монголії зауважили, що очікують, що Росія розпочне будівництво газопроводу “Сила Сибіру-2” через її територію до Китаю протягом найближчих двох років. Адже Москва вперше збирається з’єднати свої газові родовища, котрі забезпечували енергоносіями Європу, з потенційними покупцями в Азії.
21 лютого Володимир Зеленський також привітав в Києві італійську делегацію на чолі з премʼєр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.
- 21 лютого у Брюсселі відбулись перші переговори у форматі “Україна-ЄС-НАТО” на високому рівні. Сторони обговорили шляхи покращення координації та налагодження процедури закупівлі озброєння між Києвом та союзниками.
- Збройні сили США розглядають можливість передачі Україні тисяч одиниць конфіскованої зброї та понад мільйона боєприпасів, які колись відправлялися підтримуваним Іраном бойовикам у Ємені, що є безпрецедентним кроком, який допоможе Києву протистояти російським силам.
- Президент США Джо Байден під час своєї промови у Варшаві заявив, що Україну чекають попереду “важкі” дні, адже наближається річниця широкомасштабного вторгнення й Україна переходить у контрнаступ, продовжуючи захищати власні території.