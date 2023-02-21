21 лютого відбулась телефонна розмова між главою української держави Володимиром Зеленським та президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом. Сторони обговорили розвиток відносин двох держав.

Про це український президент повідомив у Facebook.

Глава Монголії висловив співчуття колезі щодо наслідків російської агресії.

Провів телефонну розмову з Президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом. Прийняв співчуття колеги щодо жертв повномасштабного російського вторгнення в Україну”, – зазначив Зеленський.

Також сторони відзначили важливість розвитку двосторонніх відносин.

Варто зауважити, що вже тривалий час Монголія зберігає дружні відносини з РФ. Зокрема у травні 2022 року в Улан-Уде відбувався форум “Росія-Монголія. Партнерство у новій реальності”.

Окрім цього, влітку минулого року в Монголії зауважили, що очікують, що Росія розпочне будівництво газопроводу “Сила Сибіру-2” через її територію до Китаю протягом найближчих двох років. Адже Москва вперше збирається з’єднати свої газові родовища, котрі забезпечували енергоносіями Європу, з потенційними покупцями в Азії.

21 лютого Володимир Зеленський також привітав в Києві італійську делегацію на чолі з премʼєр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.