Про це глава держави повідомив у Facebook.

Сторони зокрема обговорили програму довгострокової оборонної співпраці.

Зеленський відзначив початок конфіскації російських активів і закликав до посилення санкційного тиску на Росію.

Під час розмови також узгоджено позиції напередодні саміту НАТО та інших міжнародних заходів.

Зауважимо, у березні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн подякувала Канаді за допомогу Україні. Вона наголосила, що Канада врятувала Україну в перші кілька днів повномасштабної війни. Зокрема країна розпочала підготовку українських військових ще після російської анексії Криму в 2014 році. Це сприяло обороноздатності України на початку російського вторгнення в лютому 2022 року.