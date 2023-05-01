Про це глава держави повідомив у Facebook.
Сторони зокрема обговорили програму довгострокової оборонної співпраці.
Зеленський відзначив початок конфіскації російських активів і закликав до посилення санкційного тиску на Росію.
Під час розмови також узгоджено позиції напередодні саміту НАТО та інших міжнародних заходів.
Зауважимо, у березні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн подякувала Канаді за допомогу Україні. Вона наголосила, що Канада врятувала Україну в перші кілька днів повномасштабної війни. Зокрема країна розпочала підготовку українських військових ще після російської анексії Криму в 2014 році. Це сприяло обороноздатності України на початку російського вторгнення в лютому 2022 року.
- Канада надасть Україні близько 2,2 млн доларів США на розмінування територій. Також Україна отримає електричні трансформатори для відновлення енергомережі.
- До державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів (екв. 1,8 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах.
- Канада передасть Україні понад 20 тисяч штурмових гвинтівок та більш ніж 2 мільйони боєприпасів.