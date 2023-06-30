Сьогодні, 30 червня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого дав доручення підсилити північний напрямок.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

“Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами. Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі. Рішенням Ставки – Головкому Залужному та командувачу “Півночі” Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку”, – повідомив президент України.

Також під час засідання Ставки глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександра Тарнавського та командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва.

Зазначимо, що в Україні триває 492-га доба широкомасштабної російсько-української війни. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 228 тисяч російських загарбників.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.