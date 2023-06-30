Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.
“Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами. Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі. Рішенням Ставки – Головкому Залужному та командувачу “Півночі” Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку”, – повідомив президент України.
Також під час засідання Ставки глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександра Тарнавського та командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва.
Зазначимо, що в Україні триває 492-га доба широкомасштабної російсько-української війни. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 228 тисяч російських загарбників.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що за кожен метр звільненої від російських окупантів території українські захисники платять власною кров’ю. І тому його дратують коментарі західних офіційних осіб про те, що контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж очікувалося.
- Збройні сили України завдали удару по штабу та складу паливно-мастильних матеріалів російських загарбників поблизу тимчасово окупованого Бердянська.