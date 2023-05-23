Постачання винищувачів F-16 в Україну триватиме щонайменше кілька місяців – ВПС США

Міністр ВПС США Френк Кендалл повідомив, що предача Україні винищувачів F-16 триватиме "у найкращому випадку кілька місяців".

Джерело: CNN.

Як повідомили у виданні, адміністрація президента США не поділилася деталями про план озброєння України винищувачами американського виробництва, хоч і підтримала ініціативу з навчання українських пілотів.

За словами Кендалла, пройде щонайменше “кілька місяців”, перш ніж Україна зможе використовувати F-16. Потрібно детально розглянути цілу низку деталей, перед тим, як українські пілоти почнуть літати на винищувачах у великій кількості.

“Ми навіть не розглядаємо варіант передачі F-16 або інших західних винищувачів у значній кількості українським ВПС раніше, ніж через кілька місяців”, – наголосив Кендалл.

Водночас у виданні зауважили, що це досить швидкі терміни, зважаючи на те, що підготовка американського пілота-новачка на F-16 зазвичай займає більше двох років, а курс перепідготовки для пілота триває до п’яти місяців.

Нагадаємо, 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Передачу мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що передавати літаки, ймовірно, будуть підрозділами.

Варто зазначити, що за інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.