Сьогодні, 24 вересня, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно старшому солдату Сергію Сові, тіло якого із жовто-синім браслетом на руці знайшли в Ізюмі.

Відповідний указ №666/2022 з’явився на офіційному сайті президента України

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Сові Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно)”, – йдеться у документі.

36-річний Сергій Сова з 93-ї бригади “Холодний Яр” вважався безвісти зниклим з квітня 2022 року.

Тіло загиблого Сергія Сови, на руці якого був синьо-жовтий браслет, було знайдене під час ексгумації після визволення від російських загарбників міста Ізюм Харківської області. Захисника за татуюванням на тілі впізнала його дружина, мешканка Нікополя Оксана Сова. У загиблого залишилося двоє дітей.

Нагадаємо, що 10 вересня Збройні сили України повідомили про звільнення Ізюма на Харківщині. Місто перебувало в російській окупації понад пів року. Натомість президент Володимир Зеленський заявив про докази злочинів росіян у звільненому Ізюмі, підтвердивши, що ООН направляє свою місію в Харківську область.

“Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей. До того ж є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги”, — заявив президент.

За словами Зеленського, продовжується ексгумація тіл, встановлено понад 440 могили, продовжуються слідчі дії. Водночас фіксуються всі злочини окупантів, збираються докази.

Також знайдено катівні, в яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, у яких тримали людей — навіть іноземців: “Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І зараз ми тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цій частині Харківщини”, — наголосив Зеленський.

Він підтвердив, що до Ізюма приїде місія ООН: “Добре, що в структурах ООН уже готують групу працівників, яка побуває в цьому місці біля Ізюма, яка побачить і зможе доповісти усім у системі ООН про те, що робили російські терористи”, — наголосив президент.