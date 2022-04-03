Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство цивільного населення у Київській області та звернувся до матерів російських військовослужбовців, котрі здійснюють воєнні злочини на території України.

Відповідне звернення Володимир Зеленський опублікував у соцмережі.

“Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи”, – зазначив Президент.

Окрім цього, він дорікнув НАТО за зволікання зі вступом України до Альянсу.

“Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Тепер. Росія прийшла”, – нагадав Зеленський.

1 квітня ЗСУ звільнили Бучу від окупантів. 2 квітня заступниця міністра оборони Анна Маляр заявила, що українська армія повністю звільнила Київську область від російських військ. На території Бучі протягом останніх чотирьох тижнів тривали важкі бої. Коли туди змогли зайти журналісти без ризику для свого життя, вони оприлюднили кадри того, на що перетворилася Буча: усіяні трупами людей і тварин дороги та тротуари, сліди тортур на мирних жителях, яких беззбройними убили, зґвалтовані жінки та діти, брухт, який раніше був технікою, спалені, розвалені будинки.

Довідка. У декларації саміту НАТО 2008 року зазначалось, що Північноатлантичний альянс “вітає євроатлантичні прагнення України та Грузії до членства в НАТО”. Водночас рішення щодо вступу не підтримали деякі союзники, зокрема Франція та Німеччина.