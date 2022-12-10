Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

“Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами Одеса та інші міста і села регіону в темряві. Станом на цей час більш ніж півтора мільйона людей на Одещині без світла”, — сказав Зеленський.

За його словами, підключена лише критична інфраструктура, наскільки є можливість постачання електрики.

Крім того, у різних областях продовжуються як аварійні, так і стабілізаційні відключення: “Енергосистема зараз, мʼяко кажучи, дуже далека від нормального стану: у системі зберігається значний дефіцит”, — йдеться в повідомленні.

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Саме тому, як відзначив президент, є графіки відключень. Найбільше — у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській і Хмельницькій областях та в Києві.

“Якщо навіть немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня в різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергообʼєкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі”, — розповів президент.

Раніше радник голови ОПУ Кирило Тимошенко також повідомляв, що після сьогоднішніх атак на відновлення електропостачання в Одесі знадобиться більше часу, ніж зазвичай.